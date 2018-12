O movimento na rodoviária de Belo Horizonte é intenso desde o início da tarde desta sexta-feira (21), em função do feriado de Natal. O trânsito na região também está complicado e quem vai passar pelo local precisa ter paciência. Segundo a BHTrans, há retenções principalmente nos acessos pelas avenidas Afonso Pena, Pedro II e do Contorno. A expectativa da adminstração do terminal é de um aumento de cerca de 4% do público em relação a 2017.

Os dias de maior movimento para os embarques são sexta-feira (21), sábado (22) e a sexta (28) e sábado (29), totalizando cerca de 100 mil embarques. Já os destinos mais procurados saindo de BH são o Rio deJaneiro (RJ), São Paulo (SP), Brasília (DF), Campinas (SP), São Jose dos Campos(SP), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Cabo Frio (RJ), Macaé (RJ), Angra dos Reis (RJ), Vitória (ES), Guarapari (ES), Anchieta (ES) e Conceição da Barra (ES).

Já os municípios mineiros mais procurados são Juiz deFora, na Zona da Mata, Itabira e Conselheiro Lafaiete, na região Central, Governador Valadares, na região do Rio Doce, Ipatinga, no Vale do Aço, Montes Claros e Teófilo Otoni, no Norte de Minas.

Orientações aos passageiros

A recomendação é para os passageiros chegarem com antecedência ao Terminal. Como o sistema é feito por meio da leitura eletrônica do código de barras dos bilhetes, é necessário que o passageiro retire junto ao guichê da empresa de ônibus que fará sua viagem o código para que tenha acesso ao embarque.

Apenas os passageiros que irão embarcar poderão ter acesso à área de embarque e a descida será liberada 30 minutos antes da partida dos ônibus.

Para agilizar, as pessoas devem ter em mãos o bilhete e a documentação obrigatória; usar os banheiros e as lanchonetes do hall de entrada antes de descer, já que a área de embarque não dispõe dessa estrutura e certificar-se de estar levando tudo o que será necessário à viagem.