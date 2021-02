Nesta quinta-feira (4), é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer. A data, que traz o slogan: "Eu sou e eu vou: juntas, todas as nossas ações são importantes", carrega um lembrete de que ações de rastreamento e tratamento da doença são importantes e não podem parar em função da pandemia. É preciso se adaptar aos novos tempos e não deixar a saúde de lado.

Uma estimativa das Sociedades Brasileiras de Patologia (SBP) e de Cirurgia Oncológica (SBCO) apontou que, nos primeiros meses da pandemia, 70% das cirurgias oncológicas foram adiadas. Além disso, ao menos 70 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer devido a não realização de exames essenciais para identificar a doença.

Segundo a médica patologista Kátia Moreira Leite, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), um dos maiores desafios da batalha contra o câncer no contexto da pandemia foi a desistência de exames de rastreamento devido ao medo de se expor à Covid-19. Mas segundo Kátia, não é preciso preocupação. Todos os serviços de saúde estão adaptados e seguindo protocolos rígidos para evitar a contaminação. O mais importante é evitar atraso no diagnóstico.

Assista ao vídeo com a especialista:

Importância do diagnóstico precoce

"Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance no tratamento e na cura", afirma Kátia. Quando o câncer é diagnosticado no início, a chance de cura supera os 90%. Ao se perder a oportunidade de descobrir a doença em fase inicial, o manejo se torna mais agressivo, com mais efeitos colaterais e menor eficácia no controle da doença. Por isso, é importante sempre estar com os exames em dia.

Diagnóstico precoce é essencial para cura e recuperação rápida

Atenção aos sinais

Segundo a presidente, é necessário sempre ficar atento aos sinais do nosso corpo. Sangue na urina, nas fezes, rouquidão, sangramento vaginal em mulher já idosa e manchas na pele são alguns sintomas de que algo pode estar errado.

Hábitos para evitar a doença

A oncologista e vice-presidente do Instituto Nosso Papo Rosa, Sabrina Chagas, lembra que o câncer pode ser evitado com hábitos saudavéis: "Sabemos que 30% a 40% dos cânceres poderiam ser evitados com hábitos de vida saudáveis. Práticar atividade física, ter uma alimentação saudável, não fumar, tomar a vacina contra o HPV quando indicado e usar protetor solar de forma adequada estão entre as principais formas para prevenir a doença", explica.

Kátia ainda acrescenta que a hereditariedade é um fator de risco. "É importante saber do seu histórico familiar e ficar atento a ele. Se alguém na família já teve AVC, infarto, diabetes ou hipertenção, é preciso ter cuidado", finaliza.

Dito isso, durante a pandemia da Covid-19, é importante não negligenciar os sinais do nosso corpo e a rotina de exames. Repense seus hábitos de vida para garantir um corpo forte e saudável no futuro!

(*) Estagiária, sob supervisão do editor Renato Fonseca

Leia mais:

Mais da metade das mortes provocadas por cânceres ginecológicos podem ser evitadas; veja entrevista

Câncer de mama supera o de pulmão e se torna o mais comum no mundo, diz OMS

Ministério incentiva doação de sangue antes de imunização contra Covid