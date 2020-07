Com a pandemia da Covid-19 e o risco de contaminação pelo novo coronavírus, autoridades e especialistas em saúde passaram a reforçar a importância da higiene. Um reforço que, para pacientes com TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) ligado à limpeza, pode intensificar ou servir de gatilho para sintomas obsessivos. O sinal de alerta acende quando o cuidado ultrapassa o normal e vira neura.

O psiquiatra Tasso Amós explica que a busca pelo controle da situação, no contexto do combate à pandemia, pode piorar o pensamento e o comportamento do paciente. Ansiedade, medo, preocupações exageradas, pensamentos obsessivos e recorrentes são alguns sintomas do transtorno, que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) acomete entre 3 milhões e 4 milhões de pessoas no mundo.

"É normal lavar os alimentos ao chegar do supermercado, lavar as mãos e adotar todos os cuidados de higiene básicos, isso não é obsessão. O problema é quando a preocupação exagerada gera compulsões que ultrapassam a nescessidade de limpeza", explica o médico.

A bancária Juliana Moreira (nome fictício) é portadora do TOC ligado à limpeza desde 2017. Antes mesmo da pandemia chegar ao Brasil, a bancária começou a se precaver. "Eu já tinha um estoque de luvas e quatro ou cinco frascos de álcool gel para limpeza em casa. Agora, tenho 20". De tanto lavar as mãos, Juliana já não tem impressões digitais, o que a impede, por exemplo, de utilizar serviços que necessitam do recurso. Além disso, chegou a apresentar feridas pelas lavagens constantes e o uso do excessivo do álcool gel.

Antes da pandemia, a bancária utilizava 200 ml de sabonete líquido para higienização das mãos em cinco dias. Hoje, gasta 200ml por dia. O medo de contrair o vírus é ainda maior proque Juliana tem pais idosos e com doenças preexistentes. A mãe tem mielodisplasia e o pai é pré-diabético. Por isso, além de ir ao mercado para suas necessidades, vai também a pedido dos pais, o que só aumenta a preocupação com limpeza.

O eletrotécnico Jhonatan Silva tem TOC ligado à limpeza desde 2014, e classifica o transtorno como uma doença cruel. "Ele te manipula. Os rituais ficam tão intensos que você perde o prazer em fazer atividades do dia a dia. Já passei madrugadas limpando a casa, e tudo já estava limpo. Você fica escravo da obsessão dos pensamentos", diz.

Problemas para dormir, tendência ao isolamento social e perda de produtividade no trabalho podem ser consequências do TOC. O principal sinal é quando a doença invade o paciente. "As obsessões - um turbilhão de pensamentos repetitivos motivados pela ansiedade -, alteram o comportamento e desgastam os relacionamentos da pessoa. O indivíduo fica detalhista, meticuloso e muito formalizado", pontua o médico.

Procurar ajuda é essencial

Tasso afirma que ao primeiro sinal do transtorno é nescessário procurar ajuda médica. Se não tratado, o TOC pode trazer outras consequências. "O distúrbio ainda pode gerar depressão, por exemplo. Algumas pessoas, para aliviar os sintomas, recorrem ao consumo de álcool, o que as expõe a outros problemas”, alerta.

TOC não é frescura!

Os portadores do transtorno muitas vezes têm de lidar com o estigma que o envolve. Familiares e amigos devem evitar críticas, afinal o assunto é sério, não é frescura. O que deve ser feito é incentivar o portador a procurar ajuda o mais rápido possivél. Existe tratamento para a doença, e quanto antes começar, melhor.

Tratamento

O tratamento do TOC pode ser medicamentoso e não medicamentoso. O medicamentoso utiliza antidepressivos, e o não medicamentoso pode incluir, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é o tratamento realizado por Juliana e Jhonatan, devido ao cenário atual, por meio on-line. Felizmente, o tratamento está sendo um sucesso para ambos. Sem tratamento, os sintomas permanecem por toda vida.

Fatores de risco

Os principais fatores de risco para a doença incluem influências genéticas e ambientais. Portanto, ter algum membro próximo da família com diagnóstico de TOC requer mais atenção e cuidado com o corpo e a mente.

Fica o alerta: cuide da sua qualidade de vida!

