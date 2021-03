A pílula anticoncepcional é um método poderoso para mulheres com vida sexual ativa e que desejam evitar a gravidez. A eficácia gira em torno de 91% a 99%, se usado corretamente. Mas você sabe quais hábitos ou situações podem interferir ou cortar a eficácia do remédio? O professor titular de Ginecologia da Faculdade de Medicina da UFMG Fernando Reis e a ginecologista Rogéria Werneck esclarecem algumas dúvidas sobre o tema a pedido do Hoje em Dia.

Importante: antes de fazer uso da pílula, a paciente deve consultar seu médico com objetivo de avaliar qual o método mais elegível para si. Dito isso, vamos às dúvidas:

1- O consumo de sucos e chás pode diminuir ou cortar o efeito da pílula?

Não, o consumo de sucos e chás não apresenta perigo para a eficácia do anticoncepcional.

2- Vômito e diarreia podem diminuir ou cortar o efeito do método?

Sim, pois atrapalham a absorção do medicamento no organismo. Se esses problemas ocorrerem nas primeiras duas horas após a ingestão da pílula, é melhor considerar como se não tivesse tomado.

3- O uso de antibióticos e medicamentos pode diminuir ou cortar o efeito da pílula? Se sim, quais?

Sim. É possível uma interação de medicamentos com a pílula, diminuindo sua eficácia. Antibióticos em geral não trazem problema se usados juntamente com o anticoncepcional, mas há exceções como a Rifampicina e a Rifabutina.

Antirretrovirais usados principalmente para controlar a infecção pelo HIV também podem interagir com o método, assim como alguns dos medicamentos anticrise usados no tratamento das epilepsias.

Anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcarbazepina e lamotrigina também merecem atenção.

4- Álcool corta o efeito do anticoncepcional?

Não, mas há uma questão. Bebidas alcóolicas não diminuem a eficácia do contraceptivo. Entretanto, a ingestão do álcool deve ser feita com moderação a fim de reduzir danos ao organismo, como doenças hepáticas que contraindicam o uso de pílula.

5- Pílula vencida só perde o efeito ou faz mal?

Os dois. Medicamento vencido não deve ser usado de forma alguma. Além de se perder o efeito, pode causar outros problemas.

6- Ingerir pílula sem água pode cortar ou inibir o efeito da mesma?

Não. A ingestão do anticoncepcional sem água não reduz a sua eficácia.

7 - Mulheres que passaram por cirurgia bariátrica precisam de algum cuidado especial?

Mulheres não devem usar pílulas após a cirurgia bariátrica, por causa de problemas na absorção. Elas precisam usar métodos contraceptivos que não sejam de uso oral.

8- Me encaixo em uma das situações em que o efeito da pílula é diminuído ou cortado. E agora?

Converse com o ginecologista para encontrar um método contraceptivo que seja compatível com o seu caso.

Em caso de dúvida, procure um médico

