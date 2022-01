A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) adicionou mais dois locais para realização de testes de Covid-19 na cidade. Agora, quem está com sintomas da doença também pode agendar o exame, pelo portal da PBH ou pelo APP PBH, nas universidades Faminas e UNA.

O horário de atendimento nos novos locais é das 8h às 17h. Segundo a Prefeitura, inicialmente, serão ofertados cerca de 100 testes rápidos de antígeno em cada uma das universidades e o agendamento para o dia seguinte deve ser feito a partir das 17h.

Apesar do risco de falta de materiais para realização de exames em BH, a PBH informa que o estoque está abastecido nos mais de 160 locais de testagem no município – 152 Centros de Saúde, nove UPAs e dois Centro de Doenças Respiratórias (CEDOR).

A recomendação da Prefeitura é que o agendamento do teste seja feito por quem apresentar, primeiro ao sétimo dia, sintomas de síndrome gripal. Para marcar o exame, é preciso realizar um cadastro no portal da PBH ou no APP PBH. Em seguida, basta digitar o CPF e data de nascimento e clicar em "entrar" para ter acesso à área de marcação, com escolha de data, horário e local, de acordo com a disponibilidade.

Após o agendamento o usuário receberá a confirmação por e-mail com o nome da unidade escolhida para a realização do teste. O resultado do teste será repassado ao usuário cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.

Endereços dos dois novos postos de testes para coronavírus:

Faminas- BH: Avenida Cristiano Machado, 12.001 – Vila Cloris

Centro Universitário UNA: Avenida João Pinheiro, 580 – Lourdes

