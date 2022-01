A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou nesta terça-feira (11) o primeiro caso de Flurona, a infecção simultânea por Covid-19 e gripe, na cidade.

Segundo a PBH, o paciente é um homem de 60 anos e seu quadro clínico é considerado leve, sem necessidade de internação e com evolução para cura. O teste que detectou a flurona foi realizado em laboratório privado da capital.

Minas Gerais

O Hoje em Dia questionou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) sobre os casos de Flurona no Estado e aguarda resposta.

Flurona

A coinfecção pela Covid-19 e pelo Influenza foi denominada como "Flurona", palavra definida a partir da junção dos termos "flu" – gripe, em inglês – e "rona" – de coronavírus.

Sintomas

Os sintomas das duas doenças são semelhantes. Os mais comuns são febre, dores de cabeça, no corpo e garganta, além de tosse. Sendo assim, nem sempre é possível identificar qual vírus está presente no corpo do paciente, sendo necessária a realização de exame específico.

As vacinas atuais protegem?

A imunização contra a Covid-19, como mostram as pesquisas e os números, é eficaz contra a doença e suas formas mais graves. No entanto, ainda é preciso seguir as demais medidas de proteção contra o vírus, como uso de máscara de proteção, higienização constante das mãos, distanciamento e, se preciso, isolamento social.

O mesmo vale para a gripe causada pelo Influenza. A vacina trivalente aplicada em BH pode gerar proteção conhecida como imunidade cruzada, mas as medidas sanitárias de prevenção, similares às do coronavírus, devem ser seguidas.

Leia mais:

Minas deve ter novo salto nas infecções por Covid devido às aglomerações no Ano Novo

Casos diários de Covid-19 no Brasil aumentam mais de 6 vezes em uma semana