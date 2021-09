Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades têm até esta quinta-feira (2) para garantir um lugar na fila da vacinação contra a Covid em Belo Horizonte. Pais ou responsáveis devem fazer o cadastro dos filhos no site da prefeitura. A data da imunização ainda não foi definida, mas a expectativa é de início já na semana que vem.

Além dos jovens com doenças crônicas, devem se cadastrar os que têm deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes da mesma faixa etária. A proteção do grupo é cada vez mais necessária em meio à volta das aulas presenciais e avanço da variante Delta do coronavírus.

Para o membro do Comitê de Enfrentamento à Covid na capital, Unaí Tupinambás, a imunização dos adolescentes dá uma tranquilidade a mais no controle da pandemia. “Já que esse grupo ainda não foi vacinado, ele vai ser alvo das novas infecções, podendo transmitir a doença, inclusive levando de volta a infecção para dentro de casa, contaminando, principalmente, pessoas acima de 70 anos, cuja resposta da vacina é aquém do ideal”.

Os adolescentes só podem receber a Pfizer, única com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a faixa etária. A aplicação da primeira dose pode começar já na segunda-feira, conforme disse ontem o secretário municipal de Saúde de BH, Jackson Machado.

Só o número total

O cadastro dos adolescentes para a imunização foi iniciado em 24 de agosto. A prefeitura não informou quantas pessoas forneceram os dados. Ao todo, a capital tem 210 mil jovens de 12 a 17 anos – com ou sem doenças crônicas – , conforme o censo realizado em 2010.

Por nota, a PBH informou que a estratégia de convocação será definida tão logo tenha disponível a quantidade de moradores e doses suficientes. Hoje, a cidade receberá novas vacinas da Pfizer, que fazem parte da 45ª remessa entregue a Minas pelo Ministério da Saúde. O quantitativo recebido também ainda não foi divulgado.

Serviço

Cadastros de jovens por e-mail ou telefone não serão aceitos. Após a convocação dos grupos, só poderão tomar a dose aqueles que comprovarem a condição de saúde. Os adolescentes devem apresentar exames, receitas ou relatório médico emitidos em até 12 meses. Só serão aceitos documentos com o registro do profissional no Conselho Regional de Medicina.

A aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid em idosos com mais de 70 anos, prevista a partir de 15 de setembro, poderá ser antecipada em BH, conforme o secretário de Saúde Jackson Machado

