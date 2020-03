Pelo menos 18 cidades do Norte de Minas fecharam os acessos para entrada e saída de veículos desde segunda-feira (23). A medida foi tomada para evitar a propagação do coronavírus e não tem data para ser suspensa. É permitida a passagem apenas de caminhões de abastecimento de alimentos e combustíveis e ambulâncias. Além destes, ninguém sai ou entra nessas cidades.



Vários desses municípios já apresentam registros de casos suspeitos da Covid-19, como Janaúba e Japonvar, cada uma delas com 11 notificações. Em Januária, que também aderiu ao movimento, são oito casos suspeitos da doença, segundo a prefeitura, mas apenas cinco aparecem no balanço oficial da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgado nesta segunda-feira.



No domingo, uma equipe da Saúde e da Defesa Civil, acompanhadas pelo prefeito Marcelo Félix, realizaram uma blitz educativa nas entradas da cidade, na BR-135 e na MGC-479, para orientar as pessoas sobre a barreira sanitária que entraria em vigor nesta segunda-feira (23). A ação contou com o apoio das polícias Militar e Rodoviária e do Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem (DEER).

A decisão de fechar os acessos foi tomada em uma reunião, na última semana, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Minas (Cisnorte), constituído por 12 municípios da região e representado pelo prefeito de Brasília de Minas, Geélison Ferreira da Silva. Essa foi apenas uma das medidas discutidas no encontro, que teve o objetivo de discutir os cuidados e ações necessárias como prevenção da expansão do coronavírus na região.



A reunião considerou a avaliação do cenário epidemiológico do Estado em relação à infecção pelo vírus, bem como a efetividade das medidas de isolamento das cidades que envolvem o Cisnorte. Outros municípios, no entanto, acabaram aderindo à medida, dada a gravidade do quadro de coronavírus em Minas.



O Estado já soma 8.149 notificações, sendo 7.766 casos em investigação, com 128 já confirmados - número que representa uma alta de 54% em apenas 24 horas.



Os decretos publicados por cada município determinam o fechamento das vias públicas de acesso a eles, com barreiras fixas e móveis, monitoradas pelas secretarias de Saúde, que farão verificação do estado de saúde, orientação e prevenção aos ocupantes dos veículos de passeio, vans, ônibus intermunicipais e interestaduais.



As barreiras devem restringir a entrada nos municípios consorciados dos veículos de passeio, vans, ônibus intermunicipais e interestaduais, bem como seus ocupantes, provenientes de cidades onde resta confirmada a contaminação comunitária pelo vírus da Covid-19.



Na discussão ficou estabelecido que a Secretaria de Saúde do município pode efetuar avaliações de exceções para ingresso nos demais municípios atendidos pelo Cisnorte, permitindo ou não a entrada de veículos de acordo com o interesse público, desde que os passageiros comprovem sua residência nos municípios destinados.

As balsas de São Romão e São Francisco estão paralisadas. A primeira é o principal acesso às cidades de Ubaí e São Francisco.

Cidades que fecharam o acesso e casos suspeitos

BrasíliadeMinas (4)

Salinas(2)

Campo Azul

Ibiracatu (1)

Icaraí de Minas

Japonvar (11)

Lontra(1)

Luislândia

Mirabela(1)

São João da Ponte (1)

São Romão

Ubaí

Janaúba (11)

Januária (8)

Ibiaí

Varzelândia (6)

Espinosa