Em busca de qualidade e segurança na assistência à saúde, o Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), em Belo Horizonte, tem reorganizado seus leitos. Considerando a redução dos casos de infecção por Covid-19 nos últimos 90 dias, os leitos de enfermarias estão sendo retomados gradualmente.

Com isso, a unidade vem restabelecendo o agendamento e a realização de cirurgias eletivas, além de liberar leitos para internações decorrentes de outros agravos na saúde. O objetivo é garantir a melhoria do cuidado ao beneficiário do Ipsemg.

O diretor de Saúde da Rede Própria do Ipsemg, Bernardo Ramos, destaca que as mudanças são feitas à medida que o cenário da pandemia melhora. Assim, gestores e profissionais adaptam os processos de trabalho para a rotina do hospital, que atua na prestação de serviços de urgência, internação e alta complexidade.

Atualmente, o HGIP conta com 319 leitos, 31 deles exclusivos para atendimentos a pacientes suspeitos e confirmados com Covid-19.

Atendimento na urgência

Vale destacar que o Serviço Médico de Urgência (SMU) mantém o atendimento separado para pacientes com sintomas gripais no anexo B. Já os demais beneficiários com outras demandas urgentes para saúde são atendidos na portaria principal da unidade, localizada na Alameda Álvaro Celso, 333, em Belo Horizonte.

A medida busca atender os protocolos de saúde ainda vigentes e assegurar a priorização da segurança do paciente.

Ao buscar atendimento nas unidades de saúde do Ipsemg, é importante seguir todas as medidas de prevenção ao coronavírus e os procedimentos padrões de higienização, como usar máscara cobrindo o nariz e a boca; manter o distanciamento social adequado; lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool em gel.

Levar somente os pertences necessários para o hospital e ir acompanhado apenas quando necessário também são outras recomendações válidas.

