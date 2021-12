Até 28 de dezembro, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) estará com inscrições abertas para contratação de profissionais para o Complexo de Especialidades da Fhemig - formado pelos hospitais Júlia Kubitschek e Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte. São 16 vagas para médicos, de especialidades diversas, e uma para técnico em eletrônica.



As inscrições devem ser feitas neste site, na opção do menu ‘Como ingressar na Fhemig / Seleção Simplificada’. Outras informações podem ser consultadas no edital, disponível neste link.



Importante lembrar que as inscrições não devem ser feitas pelo celular, pois o sistema é incompatível. Também é recomendado acessar pelo navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5).

Veja detalhes sobre as vagas, carga horária semanal e remuneração*:

- uma vaga - técnico em eletrônica (40 horas semanais): R$ 1.700,03

- duas vagas - médico clínico (24 horas semanais): R$ 5.801,50

- duas vagas - médico anestesiologista (24 horas semanais): R$ 5.801,50

- duas vagas - médico anestesiologista (12 horas semanais): R$ 2.995,77

- uma vaga - médico ginecologista (24 horas semanais): R$ 5.801,50

- uma vaga - médico pediatra (24 horas semanais): R$ 5.801,50

- uma vaga - médico pediatra (12 horas semanais): R$ 2.995,77

- uma vaga - médico pneumologista (24 horas semanais): R$ 5.801,50

- uma vaga - médico psiquiatra (24 horas semanais): R$ 5.801,50

- uma vaga - médico generalista – atuação: clínica médica (12 horas semanais): R$ 2.075,09

- uma vaga - médico hematologista – atuação: oncohematologia (24 horas semanais): R$ 5.801,50

- uma vaga - médico neurologista (12 horas semanais): 2.995,77

- uma vaga - médico cirurgião geral (12 horas semanais): 2.995,77

- uma vaga - médico oncologista (24 horas semanais): R$ 5.801,50

* Excluídas vantagens inerentes à função exercida e ao local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação.

Leia mais:

Fhemig abre vagas para médicos e técnicos de enfermagem em Barbacena; confira os salários

Festa do título atleticano teve cinco pessoas presas e 33 furtos registrados