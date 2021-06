O posto drive-trhu de vacinação da UFMG, na Pampulha, em Belo Horizonte, reabriu nesta quinta-feira (24) para a aplicação da primeira dose contra a Covid-19. A imunização será para moradores de 53 a 55 anos completos até 30 de junho.

O atendimento no local foi suspenso por falta de vacinas no último dia 16. Com a retomada, a vacinação ocorre das 8h às 16h pela entrada da avenida Abraão Caram, 763.

Para receber as doses, além de cumprir com o requisito da idade, as pessoas não podem ter sido imunizadas contra o novo coronavírus antes, tido sintomas da doença nos últimos 30 dias ou ter tomado outra vacina nos últimos 14 dias. É obrigatório levar um documeto de identidade com foto.

Veja abaixo o cronograma de vacinação por idade:

24/06 (quinta-feira): 55 anos

25/06 (sexta-feira): 54 anos

26/06 (sábado): 53 anos

