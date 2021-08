Duas a cada três pessoas que pertencem ao público-alvo da vacinação já foram imunizadas contra a Covid-19 em Belo Horizonte. A campanha, que foi ampliada ontem pela prefeitura e vai proteger a população de 29 anos no sábado, é responsável direta pela queda nos indicadores que monitoram a pandemia na capital.

De acordo com o boletim epidemiológico e assistencial da PBH, 66,6% dos mais de 2,3 milhões de cidadãos aptos tomaram a injeção. Desse grupo, 33,4% foram contemplados com o reforço ou a dose única. Até o momento, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram vacinadas na capital.

O principal reflexo da aplicação em massa é a queda do contágio e a menor necessidade de hospitaliza-ção. Atualmente, o número médio de transmissão por infectado é de 0,90. A taxa de utilização das terapias intensivas destinadas ao tratamento do coronavírus é de 55,4%, enquanto a das enfermarias está em 42,7%.

Menos casos graves

Segundo o diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica de BH, Paulo Roberto Corrêa, o número de casos graves caiu em comparação com os meses de abril e maio. “A principal ação da vacinação é diminuir o adoecimento. E, se as pessoas ficarem doentes, não vão ter a forma grave”, lembrou.

Até o fim de semana, a administração municipal pretende vacinar cerca de 120 mil pessoas. Hoje, serão protegidos aqueles com 32 anos. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de BH, são esperados 35 mil moradores nos postos da cidade nesta quarta-feira.

Novas doses

Amanhã será a vez dos belo-horizontinos de 31 anos. Na sexta-feira, do público de 30. Já no sábado, serão os homens e as mulheres de 29. O calendário da próxima semana ainda não foi divulgado pelo Executivo, já que há a necessidade do recebimento de novas doses.

Para tomar a vacina é necessário apresentar um documento de identificação com foto, ser cidadão residente em Belo Horizonte, não ter recebido o imunizante contra a Covid ou qualquer outro nas últimas duas semanas, além de não ter testado positivo para a enfermidade com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Amanhã será a vez de os belo-horizontinos de 31 anos serem imunizados. Na sexta-feira, a vacina será oferecida ao público de 30. Já no sábado, aos homens e às mulheres de 29

Leia mais:

Casos da variante Delta em Minas quase triplicam em apenas uma semana, mostra pesquisa da UFMG

Confins, na Grande BH, tem 100% da população acima de 18 anos vacinada com 1ª dose contra Covid

BH aplica primeira dose de vacina contra a Covid em pessoas de 32 anos nesta quarta