Com a chegada do período de férias, o estoque do banco de leite materno do Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, está em estado de alerta. Nesta semana, o número de mães doadoras, que gira em torno de 110 mulheres, caiu pela metade. O risco é de que as 21 crianças que precisam do alimento para se recuperar em internações fiquem sem leite já na semana que vem.

Na UTI Neonatal do Sofia, as crianças que estão internadas recebem o leite humano pasteurizado que é doado regularmente por mães que se voluntariam. Para ser doadora, basta que a mulher esteja amamentando, tenha leite excedente e não seja consumidora de bebidas alcoólicas, cigarros ou drogas ilícitas. Não podem doar mulheres que já tenham tido hepatite ou que tenham recebido transfusão de sangue nos últimos cinco anos. Os exames de pré-natal negativados são indispensáveis ao processo.

A coordenação do Banco de Leite Humano do Hospital estima que o estoque atual dure uma semana, caso não haja mudança no ritmo de doações. "Se o estoque acabar, as crianças serão alimentadas com um produto artificial, que tem nutrientes inferiores ao leite materno", afirma Cintia Ribeiro Santos, enfermeira obstetra e coordenadora do banco.

"Contudo, não há como substituir o leite humano. Ele é um componente vivo, que protege todo o sistema imunológico do paciente. E as crianças recém-nascidas precisam estritamente deste alimento", pondera.

Como doar

Moradoras de qualquer região de Belo Horizonte e de cidades perto do Sofia Feldman, como Vespasiano e Santa Luzia, podem doar o leite em casa, por meio da visita de uma enfermeira, que ensina todo o processo de doação. Mas mães de outras regiões também podem doar. Interessadas devem entrar em contato com o Banco de Leite pelo telefone (31) 3433-7496.

Antes da primeira doação, a mulher passará por um cadastro e recolhimento de amostra de sangue para exame. Assim que aprovada na bateria de testes, as coletas serão feitas.