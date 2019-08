Destinada a bebês a partir de 2 meses de idade, a vacina Pentavalente, que previne contra cinco doenças, está em falta em vários postos de saúde em todo o Estado. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o problema é nacional e a previsão de normalização é para outubro deste ano.

A reportagem apurou que diversos postos na Região Metropolitana de Belo Horizonte registram a falta da vacina, o que pode ser prejudicial aos bebês que ficam indefesos contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo B. Procuradas, as secretarias de saúde de várias cidades alegam o mesmo problema: a falta de distribuição pelo Ministério da Saúde.

O Ministério, por sua vez, confirmou a falta do medicamento e explicou, em nota, que um lote com 3,5 milhões de doses da vacina foi barrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O fármaco é produzido por dois laboratórios indianos e o produto de um deles teve a entrada barrada no Brasil pela primeira vez em julho. Na ocasião, foram encaminhadas 37 mil doses a Minas, menos da metade do que é normalmente recebido, que são 80 mil doses.



Em agosto, no entanto, o estoque de reserva não foi suficiente para atender nenhum Estado. A pasta, por fim, declarou que um novo lote já chegou ao Brasil e está em fase de liberação da importação, devendo começar a ser distribuído no fim de setembro.

Na nota informativa sobre a falta do imunobiológico divulgada aos municípios, o Ministério da Saúde solicitou que os profissionais municipais de saúde responsáveis pela vacinação orientem aos pais que façam o agendamento da vacinação entre os meses de agosto e setembro.

Recomendações

Coordenadora do curso de Enfermagem das Faculdades Promove e Kennedy, a professora Débora Gomes Pinto recomenda que os pais dos bebês na idade de se vacinarem que não conseguirem a dose evitem levar a criança a lugares com aglomerado de pessoas. "Para crianças tão pequenas, doenças como a coqueluche podem matar. Por isso, é importante que os pais se previnam e, até mesmo, se possível, apliquem as doses separadamente", explicou a especialista.

Outra indicação de Débora é que os pais liguem para os postos de saúde em suas cidades, pois, apesar da falta, alguns postos ainda têm a vacina. Para quem optar por aplicar as vacinas separadamente, também convém ligar para as unidades de saúde e conferir a disponibilidade. As vacinas separadas são a tríplice bacteriana (contra coqueluche, tétano e difteria) e hepatite B, disponíveis na rede pública. A que previne contra a infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B isolada, só está disponível na rede privada.

Para o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Unaí Tupinambás, a falta da vacina pode ser encarada como um reflexo da política de limitação de gastos na saúde imposta pela chamada PEC do Teto, aprovada em 2016. "A saúde é a área que mais sofre com essa sanção, que engessa a gestão do SUS. Aí começa a faltar vacina, que é um dos avanços mais importantes na saúde pública e permite mais qualidade de vida principalmente à população mais carente, e é ela que acaba mais prejudicada por essas situações", declarou.

Segundo Tupinambás, a aplicação das vacinas de forma separada pode ser uma saída, mas ele considera pouco eficaz, porque limita a possibilidade de quem não pode adquirir os medicamentos pagos. E, por se tratar da aplicação de três injeções em vez de uma, atrapalha a adesão ao calendário vacinal.



