A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou, nesta segunda-feira (20), a entrega de um novo lote com 937 mil doses de vacina contra a Covid-19, produzidas em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Do total, 50 mil doses ficaram no estado do Rio de Janeiro e as demais seguirão para o Ministério da Saúde (MS), para serem distribuídas às unidades da federação.

Ainda não há previsão de entrega dos imunizantes em Minas. Algumas cidades mineiras, como Contagem, na região metropolitana, sofrem com a falta de doses da AstraZeneneca, o que tem atrasado o calendário de vacinação, principalmente para segunda dose.

Cronograma de entregas

“Assim como na última semana, a fundação fará mais duas entregas para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) até o fim da semana, totalizando cerca de 4,6 milhões de doses. Os quantitativos e as datas de entrega serão informados à medida em que ocorrerem as liberações”, explicou a Fiocruz em nota.

A entrega reforça o PNI e garante a continuidade da vacinação em todo o país. Até o fim deste ano, a Fiocruz prevê entregar ao PNI 6 milhões de doses da vacina contra Covid-19, produzidas com ingrediente farmacêutico ativo (IFA) nacional.

