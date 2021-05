Mesmo as grávidas que já tomaram a primeira dose da vacina da Astrazeneca contra a Covid-19 não devem receber o reforço. Além disso, devem ficar atentas a qualquer sinal de mal-estar e, caso necessário, procurar atendimento médico. Ontem, a Anvisa recomendou a suspensão imediata do uso do imunizante produzido em parceria com a Universidade de Oxford em gestantes.

“As grávidas ou puérperas que já se imunizaram com a vacina da Astrazeneca deverão estar atentas a sintomas como cefaleia, febre, sudorese e outros sintomas não habituais, devendo procurar uma unidade de saúde para exames”, disse o presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Agnaldo Lopes.

No Brasil, a vacina é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). A interrupção, conforme a agência reguladora, é resultado do monitoramento de eventos adversos.

Em Minas, o Estado informou que irá seguir a orientação do Ministério da Saúde. Porém, até o fechamento desta edição, a pasta federal não havia se pronunciado sobre a nota técnica da Anvisa.

Mesmo sem a definição da União, municípios mineiros já informaram que vão suspender a imunização de grávidas por precaução. Dentre as prefeituras que já se anteciparam estão Betim e Nova Lima (Grande BH), Juiz de Fora e Viçosa (Zona da Mata), Divinópolis (região Central) e Uberlândia (Triângulo). Na capital, todas as gestantes com comorbidades ou não que se cadastraram estão sendo imunizadas com a vacina da Pfizer.

(*) Com Anderson Rocha

