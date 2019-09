Doadores de medula óssea cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) estão sendo convocados pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) para atualizar seu cadastro. “As pessoas mudam de endereço, de telefone, e é comum não lembrarem de atualizar os dados no Redome”, disse nesta terça-feira (24) o diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea do Inca (Cemo), Décio Lerner.

A campanha pela atualização das informações no Redome vale para doadores de todo o Brasil. A atualização dos dados permite que o doador seja localizado com maior agilidade em caso de compatibilidade com algum paciente.Décio Lerner destacou a importância da doação, “porque isso pode salvar a vida de alguma pessoa que não teria outra chance de cura”.

Criado em 1993, o Redome é, atualmente, o terceiro maior registro do mundo, com mais de 4 milhões de doadores cadastrados, segundo Décio Lerner, ficando atrás somente dos Estados Unidos e Alemanha.

Compatibilidade

O Cemo faz, em média, 90 transplantes de medula óssea por ano, todos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Lerner informou que o banco de doadores de medula óssea é utilizado para quem não tem doador na família. No Redome, pode ser encontrado um doador totalmente compatível ou quase totalmente compatível.

Dependendo do tipo de doença, como no caso de leucemias avançadas, não faz diferença se o doador é totalmente compatível ou quase totalmente compatível, ressaltou o especialista.

Para outros casos, entretanto, a preferência é por doadores 100% compatíveis. Doenças benignas, como aplasia de medula (rara doença hematológica caracterizada pela produção insuficiente de células sanguíneas na medula óssea) e imunodeficiência (grupo de doenças caracterizadas por um ou mais defeitos do sistema imunológico), estão nesse caso.

O diretor do Cemo lembrou que a atualização dos dados dos doadores de medula óssea pode ser feita por e-mail. Não foi definido nenhum prazo para isso, mas o Inca apela para a conscientização dos doadores no sentido de providenciarem a atualização cadastral o mais rápido possível.

