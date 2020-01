Apesar da queda no número de casos da hanseníase nos últimos anos, ainda é nescessário ficar alerta. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, em 2019 foram contabilizados 968 casos da doença no Estado, 79 casos a menos do que em 2018, quando foram 1.047 registros, e 64 a menos que 2017, onde foram avaliados 1.111 casos.

A dermatologista Paula Salomão, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que a hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium Leprae. Essa bactéria ataca o sistema nervoso periférico (nervos superficiais) e a pele.

Uma curiosidade sobre a doença é que nem todos que têm contato com a bactéria adoecem, mesmo que muitos sejam infectados. "No contato íntimo, adoecem um em cada três contatos. No convívio eventual, são apenas 2% a 5% que pegam a doença", destaca a médica.

Mancha na pele causada pela hanseníase

A também dermatologista Lívia Botti explica que, por se tratar de uma doença crônica, ela tem um período de incubação de dois a cinco anos: "O parasita tem alta infectividade mas baixa patogenicidade, portanto, ele é lento. Até produzir a doença levam-se anos, então, a pessoa entra em contato com ela hoje mas só daqui a quatro ou cinco anos vai, de fato, desenvolver a hanseníaseça".

Sintomas

Em relação aos sintomas, a médica explica que a doença se manifesta na pele por manchas hipocrômicas ou acrômicas, que claras e sem sensação, ou seja, a pessoa não sente calor ou nem mesmo uma espetada nessas áreas. Além disso, como a bactéria ataca também o nervo, o paciente pode sentir dores e encurtamento nos nervos, além de dores nos nervos periféricos nas regiões das mãos e dos pés, podendo até chegar aos olhos e na face.

A dermatologista ainda explica que o quanto antes os sintomas forem identificados, mais fácil é o tratamento: "Quando se está em um estado mais avançado da doença, pode-se ter placas vermelhas e lesões de pele, podendo até chegar a necrose de nariz e perda do pavilhão auricular, por isso, o ideal é identificar a doença na fase inical, quando o bacilo está causando pouca sintomatologia. Quando o estágio é mais avançado, o tratamento é mais difícil", conta. Para identificar a doença, é realizada uma avaliação neurológica e na pele do paciente.

Segundo Botti, pessoas de poder socioeconômico mais baixo têm mais propensão a pegar a doença: "A hanseníase é uma doença infectocontagiosa transmitida por meio da via aérea superior, por meio de perdigotos (tosse, espirro). Ou seja, a pessoa tem contato com o vírus pelas vias aéreas, por contato intradomiciliar, muitas vezes, entre membros de uma família que moram em casas menores, que ficam muito próximas", comenta.

Tratamento é gratuito

A hanseníase tem cura e é disponibilizada pelo SUS com medicamentos gratuitos. A cura é lenta e depende do bacilo. Se for o paucibacilar, o tratamento dura de nove a 12 meses, e se for o multibacilar, que é uma forma mais grave e mais forte da doença, o tratamento é mais longo, podendo chegar a 18 meses. Neste caso, a pessoa deve ter paciência e ser bem orientada durante esse período.

Pessoas que moraram com portadores da hanseníase nos últimos cinco anos devem ser rastreadas. É preciso realizar exames dermatoneurológicos e buscar orientações sobre a doença para evitar riscos. O paciente deve evitar contato íntimo com demais, correndo o risco de contaminar outras pessoas.

Sem preconceito

A doutora em Medicina, Dermatologia e Hansenologia Ana Regina Coelho de Andrade, lembra que não é nescesário ter preconceito com quem tem a doença, mas que é nescessário ter cuidado. "O mesmo cuidado que se deve ter com qualquer doença infectocontagiosa, tanto paciente quanto contactantes, que são pessoas que convivem com o doente e também devem ser acompanhados para a doença não se alastrar", explica.

Janeiro Roxo

Em 2016, o Ministério da Saúde oficializou o mês de janeiro e consolidou a cor roxa para campanhas educativas sobre a doença. No último domingo do mês de janeiro é comemorado o Dia Mundial contra a Hanseníase, e no dia 31 de janeiro, o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, data instituída pela Lei nº 12.135/2.009.

Prefeitura de BH promove ações para alertar sobre sinais e sintomas da hanseníase

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou nesta semana uma série de ações de conscientização para lembrar o Dia Mundial de Combate à Hanseníase, celebrado no último domingo de janeiro. As atividades vão se estender até 20 de fevereiro e têm como objetivo alertar a sociedade civil sobre os sinais e sintomas da doença e incentivar a procura pelos serviços de saúde.

As ações também vão mobilizar os profissionais de saúde quanto à busca ativa de casos novos e a realização de exame em pessoas que convivem com o doente, além de divulgar a oferta de tratamento completo pelo SUS e promover atividades de educação em saúde que favoreçam a redução do estigma e do preconceito que permeiam a doença.

Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Hanseníase, a Prefeitura de Belo Horizonte preparou abordagens aos usuários, palestras, rodas de conversa e atividades educativas, assim como divulgação de informações sobre a doença nas salas de espera dos Centros de Saúde e nas Academias da Cidade.

(*) Estagiária, sob supervisão de Gledson Leão.

Leia mais:

Brasil é o segundo em número de casos de hanseníase no mundo