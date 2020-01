O laboratório farmacêutico Medley, unidade de negócios gtenéricos da Sanofi, divulgou nota, nesta segunda-feira, comunicando o recall nacional de 50 lotes do medicamento Cloridrato de Ranitidina, de 150mg e de 300mg, utilizado para tratamento e prevenção de problemas digestivos, como úlceras estomacais e duoedenais, azia e refluxo gastroesofágico.

O motivo do recolhimento é a possível contaminação com uma impureza de nitrosamina N-nitrosodimetilamina (NDMA), usada na fórmula. A substância, usada no revestimento dos comprimidos da Renitidina, poderia ser causadora de câncer em humanos, segundo alguns estudos.

O comunicado diz ainda que a medida não irá representar custos para os pacientes, portadores dos frascos do remédio pertencentes aos lotes especificados. Se o consumidor identificar o produto em casa, deve entrar em contato com o Serviço de Atencimento ao Consumidor (SAC) da Medley, por meio do telefone 0800 729 8000, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, para saber como proceder. Em caso de dúvidas, os médicos de cada paciente também poderão ser consultados.