A vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos deve ser definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nos próximos dias. Diante da possível aprovação, o governo de Minas espera iniciar a nova etapa da imunização em janeiro. A expectativa é ter 90% de toda a população protegida com as duas doses até o Carnaval.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, o aval deve ocorrer até sábado, e as doses chegariam mês que vem. As vacinas que o país já dispõe não poderão ser aplicadas nas crianças, pois é preciso realizar uma alteração no frasco. Por isso, a necessidade de esperar até o ano que vem para se iniciar a campanha.

“Se conseguirmos dar a primeira dose em janeiro, em 21 dias a gente daria a segunda. No Carnaval teríamos, sim, as crianças com duas doses. É a nossa expectativa pelo prazo estabelecido pelo ministério”, disse, em coletiva.

Membro do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de Belo Horizonte, Estevão Urbano destacou os benefícios da imunização. “Esse grupo de crianças, além de eventualmente poder ter a doença grave, acaba sendo o veículo de transmissão do vírus. Temos que expandir o máximo possível a vacinação para ter alguma chance de resolvermos essa pandemia. Enquanto tivermos gente transmitindo, fica mais difícil”, avaliou.

De acordo com o último boletim epidemiológico, 2,7% dos mais de 2,2 milhões de infectados pela doença têm entre 1 e 9 anos, número equivalente a quase 60 mil casos. Destes, 36 evoluíram para óbitos.

Mudanças

Conforme Baccheretti, a chegada da variante Ômicron ao Brasil alterou todo o planejamento que a pasta havia feito. “No primeiro momento, o Carnaval será numa situação vacinal muito melhor. Teremos toda a população do público-alvo vacinada”, afirmou.

De acordo com o titular da pasta, estudos mostram que, com o reforço, a chance da mutação causar a forma grave da doença cai muito. Por isso, a secretaria estuda diminuir o intervalo de aplicação da terceira dose, saindo de cinco para quatro meses. “Se confirmarmos que tem um efeito muito diferente em relação a apenas duas, talvez essa decisão seja tomada em nível estadual sem esperar pelo ministério”, afirmou.

Em Minas, quatro casos da Ômicron são investigados pela SES após chegarem de Gana, Moçambique e África do Sul - são dois homens e duas mulheres, todos em BH. Os pacientes estão isolados e os contatos deles sendo reconhecidos. A análise genômica das amostras deve ser concluída ainda nesta semana.



Com o avanço da variante Ômicron, Minas estuda reduzir o intervalo da terceira dose de cinco para quatro meses. No Estado, quatro casos suspeitos da cepa são investigados

Apesar do risco iminente de circulação da nova cepa no território mineiro, Baccheretti garante que a pandemia está controlada por aqui. “Temos uma transmissão baixa. Nosso indicador de incidência é muito mais baixo do que o da Europa. Estamos em níveis anteriores a abril do ano passado, antes de ter a primeira aceleração”, concluiu.



