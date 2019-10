Minas Gerais já registrou, desde o início do ano, 34 casos confirmados de sarampo, doença que voltou a colocar o Estado na lista de regiões com surto da doença. Foram quatro novos casos a mais desde a última semana, sendo que 88% das confirmações (30) ocorreram nos últimos 90 dias, o que evidencia uma nova cadeia de transmissão da doença.

Os números constam no boletim epidemiológico do sarampo, divulgado nesta sexta-feira (2) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Os casos suspeitos também cresceram. Atualmente 624 notificações estão passando por contraprova para confirmar a doença. Na semana passada, eram 593.

A maioria dos casos segue uma tendência que já vinha sendo observado no Estado, com vítimas entre 20 e 39 anos, que compreendem as faixas menos imunizadas pela doença. Mais da metade dos casos, 18, acometeram pessoas entre essas idades. Outros cinco casos aconteceram em crianças de entre 1 e 4 anos, dois ocorreram em adultos entre 40 e 49 anos e um criança menor de 1 ano teve a doença confirmada.

Já a distribuição dos casos pelo Estado não segue um histórico único, tendo ocorrido registro da doença em 10 diferentes municípios. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com nove casos, é a cidade com maior número. Em seguida, estão Belo Horizonte (7) e Juiz de Fora (5), na Zona da Mata.

As outras cidades que já confirmaram as notificações de sarampo foram: Betim (1) e Ribeirão das Neves (3), na região metropolitana; Itaúna (1), no Centro Oeste de Minas; Unaí (1), na região Noroeste; e Pedralva (1), Poços de Caldas (1) e Pouso Alegre (1), no Sul do Estado.

Dia D

O avanço do sarampo por todo o território nacional, com mais de 4 mil notificações neste ano, tem colocado em alerta os órgãos de saúde no país. A ação será dividida em duas etapas. De 7 a 25 de outubro, o foco será nas crianças de seis meses a 5 anos. A segunda fase, de 18 a 30 de novembro, com foco na população de 20 a 29 anos.

Em ambos os casos, haverá o chamado Dia D em duas datas: em 19 de outubro e em 30 de novembro.

Além da campanha que irá começar, a vacinação de rotina continua nos postos de saúde. Dentre as situações que são consideradas prioridade estão as de dose zero, ou seja, todas as crianças de 6 a 11 meses e 29 dias.

