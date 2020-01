Como era de se esperar, o site "Google Trends", pertencente à gigante digital da Califórnia e que permite monitorar e quantificar pesquisas feitas no maior buscador da Internet, em todo o mundo, registrou, nos últimos dias, aumento significativo do interesse pelo coronavírus. Surgido recentemente na China, o microorganismo e já é responsável por dezenas de mortes e milhares de casos confirmados ou suspeitos - inclusive no Brasil (um desses registros é em Belo Horizonte).

O aumento nas buscas específicas no Google por "sintomas do coronavírus" (em inglês, "coronavirus symptoms"), por exemplo, cresceu, até esta terça-feira (27), 1.050%, comparando-se as mesmas pesquisas realizadas na semana passada.

Curioso, contudo, é a associação que muitas pessoas parecem estar fazendo entre o agente causador de uma ameaçadora síndrome respiratória - que pode levar a quadros atípicos de pneumonia e já é encarada como uma potencial epidemia global -, e a famosa marca de cerveja mexicana, distribuída no Brasil pela Ambev.

Segundo o Google Trends, as pesquisas com a combinação de palavras "cerveja", "Corona" e "vírus" também dispararam no planeta. Alguns dos países dos quais partiram mais buscas estão na América do Norte (Estados Unidos e Canadá, mas não o México, origem da cerveja). Também houve crescimento significativo na procura pelos termos associados na Nova Zelândia, Austrália, Finlândia, Índia, Indonésia, Espanha e Itália, entre outros.

Os brasileirosl, claro, fizeram sua parte e integraram o rol de populações que fazem a confusão despropositada, segundo especialistas: apenas entre os dias 19 e 25 de janeiro, o pico de poluaridade da expressão "cerveja Corona vírus", nas buscas realizadas no país, atingiu o valor 100 no chamado pico de poplaridade (o mais alto possível). Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio e Minas Gerais - o último, ainda sob efeito da crise da Backer - tiveram os maiores índices de buscas em território nacional.