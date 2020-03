O Ministério da Saúde, em parceria com o SUS, lançou um aplicativo com informações sobre o combate e prevenção do Coronavírus.

O programa está disponível para celulares com sistema Android ou IOs.

A ferramenta trás informativos de diversos tópicos como: sintomas da doença, como se prevenir, e o que fazer em caso de suspeita de infecção. Também conta com um mapa indicando unidades de saúde próximas, além de uma área de notícias oficiais do Ministério da Saúde com foco no COVID-19.

Aplicativo Coronavírus - SUS é uma das ferramentas do governo de combate à desinformação

O programa foi anunciado no sábado (29) pelo ministro da Saúde, Henrique Mandanetta, em sua conta do Twitter. Confira:

Já baixou o aplicativo do Ministério da Saúde/SUS 🇧🇷 sobre o #coronavirus? Se não baixou, junte-se agora aos milhões de brasileiros que já instalaram essa ferramenta! Cada pessoa é importante nessa luta!



✅Android - https://t.co/DvW3EHtI27



✅IOs - https://t.co/r7nPhMMy34 — Henrique Mandetta (@lhmandetta) March 1, 2020

(*) Vivian Chagas, estagiária sob supervisão de Cássia Eponine

Leia mais:

Número de infectados por novo coronavírus na China ultrapassa 80 mil

VÍDEO: O que é preciso saber para se proteger do coronavírus?

Brasil está mais preparado contra Covid-19 que contra pandemia H1N1 em 2009