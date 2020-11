O governo federal lançou nesta quarta-feira (11) a campanha do Novembro Azul, que tem o objetivo de estimular os homens a cuidarem da saúde de forma integral. O evento foi no Ministério da Saúde e contou com a presença do ministro Eduardo Pazuello.

No evento, foram apresentadas as ações da pasta para a saúde do homem, além de investimentos para a prevenção do câncer de pênis. Após a cerimônia, um grupo de motociclistas realizou um passeio pela Esplanada dos Ministérios para marcar o lançamento da campanha.

Veja a íntegra da cerimônia