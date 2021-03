A pandemia da Covid-19 não deixa qualquer dúvida: ciência é sinônimo de esperança para a humanidade na luta contra um inimigo voraz. Em tod[/TEXTO]o o planeta, pesquisas buscam a vacina contra o vírus, bem como possíveis tratamentos para essa e outras doenças, além de alternativas sustentáveis para o meio ambiente e as mais variadas invenções. E as mulheres fazem bonito também nessa área.

Muitas, inclusive, comandam laboratórios importantes, como o da UFMG, referência na América Latina. Formação ampla, competência, muito esforço e dedicação, porém, não as livra de um mal que é desafio para o público feminino em geral até hoje: preconceito, falta de apoio financeiro para as pesquisas, valorização, sem falar na remuneração ainda inferior à de homens na mesma posição.

“A atividade laboratorial exige várias horas de pesquisa, assim como ter, por exemplo, bom preparo físico. Muitas vezes, somos vistas como sexo frágil, que não pode ser apta para essa função”, lamenta Jordana Grazziela Alves, que atua no Laboratório de Virologia Básica e Aplicada do Departamento de Microbiologia, onde desenvolve pesquisas sobre a resposta imune de pacientes graves com Covid-19 e o desenvolvimento de antivirais.

Também nessa linha de frente está a professora adjunta do Departamento de Demografia Raquel Zanatta Coutinho. Ela investiga se as consequências da Covid e do Zika serão diferentes para a mulher de acordo com características da região geográfica, raça, idade e condição socioeconô-mica.

A profissional é ainda mais categórica quando fala sobre os desafios. “A mulher tem que trabalhar três vezes mais e melhor do que o homem para ter o mesmo reconhecimento”. Além disso, ela reclama que faltam financiamentos e visibilidade às pesquisas.

“Todo mundo cansado”

Convidada para dividir a coordenação do ensaio clínico da fase 3 da vacina contra o coronavírus, produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a pesquisadora Lísia Maria Esper comanda equipe de 48 pessoas e ressalta que “está todo mundo cansado, exausto, sem ver a família”.

Destacou ainda como desafio, além da busca pela vacina, a falta de compreensão dos que resistem às regras sanitárias necessárias para conter a pandemia. “Antes uma economia defasada do que vidas perdidas”.

* Estagiária, sob supervisão de Renato Fonseca