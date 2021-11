Cem mil jovens entre 20 e 30 anos ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Belo Horizonte mesmo depois das mobilizações realizadas pela prefeitura. No entanto, quem ainda não compareceu aos postos de saúde terá mais uma chance de receber a injeção hoje.



Nesta quinta-feira, haverá uma repescagem da segunda dose para pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos, vacinadas com a Pfizer. Para tomar o reforço é necessário levar o cartão de vacina, identidade e CPF - os endereços podem ser consultados no site da Prefeitura de BH.



Segundo a PBH, para garantir que essas pessoas completem o esquema, são realizadas chamadas durante os jogos no Mineirão, divulgações em programas de rádio e postagens nas redes sociais. Além disso, as equipes de saúde, durante visitas domiciliares, conferem a situação vacinal e também reforçam a importância da proteção. A ação também é realizada durante os atendimentos nos Centros de Saúde da Atenção Primária e por contato telefônico nos acompanhamentos de rotina.



De acordo com a administração municipal, a cobertura para esse público chegou a 67% até a última sexta-feira. O percentual, porém, pode ser maior, já que o grupo foi convocado para completar o esquema vacinal no sábado e na segunda-feira, mas a Secretaria Municipal de Saúde não atualizou os dados até a publicação da reportagem.



Cenário



Há duas semanas, durante audiência pública na Câmara Municipal, o presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Gilberto Castro, informou que apenas 30% dos jovens dessa faixa etária haviam completado o esquema de vacinação contra o Coronavírus na capital. Desta forma, a realização do carnaval de rua em 2022 ainda está indefinida.



Depois do pronunciamento, a procura pelo complemento da imunização disparou, mais do que dobrando para esse público em apenas sete dias. Somando-se os números à continuidade da campanha, Belo Horizonte chegou, ontem, a 70,3% da população com mais de 12 anos com as duas doses ou a Janssen - são mais de 1,8 milhão de moradores com o esquema completo.



Além Disso



Também nesta quinta-feira, haverá a aplicação da segunda dose contra Covid nos adolescentes de 16 anos, cujo prazo no cartão tenha completado 21 dias em relação à primeira dose. É preciso ter em mãos o cartão de vacina e identidade e CPF. Esses jovens não precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Os endereços estão disponíveis no site da PBH.

Leia mais:

Jovens de BH com 16 anos recebem a segunda dose da vacina contra Covid-19 nesta quinta-feira

BH chega a 70,3% da população maior de 12 anos vacinada com as duas doses contra a Covid-19