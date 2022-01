"Posso beber depois da vacina?". Essa foi a dúvida mais buscada pelos brasileiros no Google desde a aplicação da primeira dose contra a Covid no país, há exatamente um ano. O estudo foi obtido com exclusividade pelo G1.

A pergunta foi 36% mais pesquisada do que a segunda colocada no ranking: “qual a melhor vacina?”. Entre as cem dúvidas mais buscadas na ferramenta ainda estão “onde tomar vacina?” e “quando vou ser vacinado?”.

Regras da campanha de vacinação envolvendo grupos prioritários e quanto tempo a pessoa com Covid deve aguardar para tomar a dose também estão na lista.

Afinal, pode ou não?

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) reforça que não há restrição à ingestão moderada de bebida alcoólica antes ou após tomar a vacina.

"Por outro lado, a ingestão excessiva ou o uso crônico e abusivo podem enfraquecer o organismo como um todo, incluindo o sistema imunológico, o que facilita infecções", alerta a entidade.

Veja o top 20 das perguntas mais buscadas sobre vacina no Brasil nos últimos 12 meses:

Pode beber depois da vacina?

Qual a melhor vacina?

Onde tomar vacina?

Onde tem vacina?

Quando vou ser vacinado?

O que é logradouro?

Qual a melhor vacina para Covid?

O que são imunossuprimidos?

O que é comorbidade?

Qual a vacina da Fiocruz?

O que são puérperas?

O que é vacina?

Quem teve Covid pode tomar vacina?

Pode tomar vacina Covid gripado?

Como se cadastrar para tomar vacina?

Como fazer o cadastro da vacina?

Quais são as vacinas do Covid?

O que é pessoa institucionalizada?

Quais vacinas estão sendo aplicadas no Brasil?

Como está a vacinação no Brasill?

