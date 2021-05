A produção da vacina Coronavac está suspensa no Brasil porque o país não tem autorização do governo da China para receber matéria prima. De acordo com o Diretor do Instituto Butantan Dimas Covas, em entrevista à Rádio Eldorado na noite desta quinta-feira (14), papéis que autorizam a importação do insumo farmacêutico ativo (IFA) ainda não foram assinados, causando assim, a paralisação da fabricação das doses.

Segundo o diretor, esses insumos já deveriam estar em solo brasileiro, mas a logística de entrega está paralisada desde abril. "Estamos em intensas negociações com a embaixada da China aqui no Brasil e com o governo da China através da embaixada brasileira em Pequim”, afirmou.

Produção das doses está paralizada no Brasil

Após a entrega de 1,1 milhão de doses ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira, não há previsão de quando mais vacinas serão produzidas. "Existem negociações, solicitações para que a matéria-prima seja liberada o mais rápido possível para que não haja prejuízo no processo de imunização”, comunicou Dimas.

O diretor ainda finalizou dizendo que o embaixador chinês prometeu resposta ainda nesta semana, mas é certo que em maio não haverá entrega de doses.

