O que a artrite reumatoide, uma doença autoimune, que afeta as articulações, tem a ver com uma boa alimentação? Na verdade, tem mais do que muita gente imagina. Não existe dieta específica para a doença, mas alguns alimentos controlam a inflamação e podem ajudar a minimizar os sintomas (dores, inchaços e rigidez nas juntas).

Segundo a pesquisa ‘O Impacto da Artrite Reumatoide no Brasil’, realizada pelo Hospital das Clínicas do Rio de Janeiro, 61% dos brasileiros entrevistados (contra 74% da média mundial) alegam ter um bom conhecimento sobre como controlar a doença, e 81% (contra 91% da média mundial) sabem que é fundamental controlá-la. Entretanto, 74% (contra 66% da média mundial) erroneamente acreditam que o dano articular pode ser reversível.

Para Natália de Carvalho Teixeira, Doutora em Ciência de Alimentos e Coordenadora do Curso de Nutrição da Faculdade Kennedy, quem sofre de artrite pode apenas controlar os sintomas da doença e, para isso, deve escolher muito bem os alimentos ingeridos, sob o risco agravar o problema.

“Tem se falado muito nos alimentos anti-inflamatórios, o assunto é relativamente novo e envolve muitos aspectos, mas o fato é que nenhum alimento consumido de forma isolada terá efeito contra o problema. Porém, alguns são fontes de antioxidantes e regulam o processo inflamatório sistêmico”, afirma a nutricionista.

Natália faz uma seleção dos alimentos anti-inflamatórios e que ajudam a controlar os sintomas da artrite:

Frutas vermelhas

Incluir na dieta frutas como cereja, mirtilo e framboesa e jabuticaba. Essas frutas contêm antocianina, responsável pela cor vibrante e escura, elas oferecem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Frutas cítricas

Frutas cítricas, incluindo laranjas, limões e limas, são carregadas com vitamina C. Pesquisas mostram que obter a quantidade certa de vitamina ajuda na manutenção de articulações saudáveis e na prevenção de artrite inflamatória com osteoartrite. Segundo estudos nutricionais, as frutas cítricas também são ótimas para a artrite reumatoide.

Oleaginosas

Fontes de ômega 3, as oleaginosas como nozes, amêndoas, castanha-do-pará e os grãos integrais podem aliviar os sintomas de artrite e outras inflamações no organismo. No entanto, apesar do benefício, o ideal é consumir com moderação, pois são considerados alimentos calóricos e podem ajudar no ganho de peso.

Peixes

Consumir com mais frequência peixes considerados "gordos", como salmão, sardinha. Esses alimentos possuem, assim como as oleaginosas, ômega 3, o que contribui para a redução da inflamação tecidual. Além disso, são fontes de proteína, contribuindo para a formação muscular, essencial para a função da articulação.

Açafrão ou cúrcuma

Conhecido por possuir propriedades anti-inflamatórias, o açafrão é um alimento que tem a presença da curcumina e diminui a inflamação no corpo.

Azeite de oliva

Segundo nutricionistas, pesquisas apontam que o azeite contém uma substância anti-inflamatória natural, pois o alimento é rico em gorduras monoinsaturadas. Ele diminui a atividade de enzimas que causam inflamação e dores. O consumo regular é benéfico para quem sente desconfortos nas articulações

Vegetais verdes escuros

É sabido que comer vegetais verdes escuros ajuda a reduzir as inflamações do organismo e possui, no caso do brócolis, o sulforafano, que é uma substância que diminui a presença de algumas enzimas que são benéficas para a cartilagem. O alimento também é rico em uma substância chamada quercetina, que tem ação antioxidante e também elimina do organismo os radicais livres.

Ainda vale ressaltar a presença da vitamina A, E e selênio, que melhoram o sistema de defesa e reduzem a atividade inflamatória do corpo.

O que NÃO comer

A doutora Natália de Carvalho Teixeira esclarece ainda que da mesma maneira que alguns alimentos ajudam a controlar as inflamações, outros ajudam a piorar doenças como a artrite, e entre eles está a carne vermelha. “Apesar da carne vermelha ter muitos nutrientes importantes para nossa saúde, entre eles o ferro, o consumo excessivo é prejudicial à saúde. O ideal é a diminuição da ingestão destas carnes e a inclusão na dieta e peixes e demais carnes brancas”.

A nutricionista preparou também uma relação do que deve ser evitado:

Gordura saturada: presente na carne vermelha e em alimentos ultraprocessados, como biscoitos e chocolates, seu excesso favorece a inflamação.

Açúcar refinado: cuidado tanto com o açúcar embutido nos alimentos como os utilizados para adoçar sucos e cafés. O abuso prejudica o corpo.

Álcool: há suspeitas de que o exagero dificulte a recuperação das articulações, além de ser um fator de risco muito conhecido.

Carboidratos simples: evitar os alimentos feitos com farinha de trigo branca e dar preferência sempre aos integrais. Alimentos como aveia, arroz integral, quinoa e cevada reduzem os níveis de proteína C-reativa (CRP) no sangue. Essa proteína geralmente aumenta a inflamação associada à artrite reumatoide.

