A Santa Casa BH está oferecendo um curso on-line e gratuito para gestantes. Além das grávidas, pais e familiares também podem participar para aprender a ajudar no momento que antecede o parto, durante o parto e o dia a dia do recém-nascido. O curso ainda orienta como proceder na hora do rompimento da bolsa, quando levar a gestante para a maternidade e cuidados com o bebê.

A formação foi desenvolvida em quatro módulos com duração de 30 minutos, que serão disponibilizados no canal da instituição no Youtube ao longo do mês de novembro. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo Sympla ou por meio de ligação para a Santa Casa, de segunda a quinta-feira, de 9h às 14h, pelo telefone (31) 3213-5727.

O curso foi preparado pela Associação das Voluntárias da Santa Casa (Avosc) em função da pandemia de Covid-19.

Confira a programação:

03/11 (terça-feira) - Módulo 1: Pré-natal

10/11 (terça-feira) - Módulo 2: Parto

17/11 (terça-feira) - Módulo 3: Aleitamento

24/11 (terça-feira) - Módulo 4: Cuidados com o recém-nascido

30/11 (segunda-feira) - Live tira dúvidas

