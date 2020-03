O assunto da vez é o coronavírus. Como qualquer novidade, vem cheio de dúvidas para a população, inclusive para as crianças. Mas, como abordar o assunto corretamente com os pequenos?

A psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental Renata Borja explica que a primeira coisa nesse momento é evitar desespero. "Muitos pais têm o hábito de explicar assuntos para as crianças passando medo, o que não é recomendado. O ideal é que a criança seja conscientizada sobre o tema, para ela se prevenir e, com isso, prevenir o outro."

Ao passar as informações e cuidados para os pequenos, é importante sempre esclarecer que são apenas medidas de cautela "É necessário ter cuidado com o pânico geral, para as crianças não desenvolverem um toque no futuro e ficarem hipervigilantes, causando transtornos graves", aconselha a psicóloga.

Nas redes sociais já circulam exemplos de como explicar o que é a Covid-19 para a criançada. O apresentador Luciano Hulk gravou um vídeo explicando de forma lúdica com pimenta do reino e detergente para sua filha caçula Eva, a importância de lavar as mãos e se prevenir da doença.

"Somos todos mensageiros, e a mensagem tem que ser na linguagem certa para cada um. O importante é que todos entendam que fazem parte do problema, e principalmente, da solução. #familia #dandovalor #eva", escreveu Luciano na legenda.

Para a criançada ter ideia de o quanto a higiene é importante nesse cenário, os pais ainda podem mostrar que até mesmo o Cascão da Turma da Mônica, que não é fã de água, protagonizou essa cena.

Em uma imagem compartilhada nas redes sociais, a Turma da Mônica aparece em frente ao espelho com Cascão no centro feliz e pronto para lavar as mãos, reforçando a ideia de que a higiene é fundamental para combater o coronavírus.

Já lavaram as mãos? Esta é a principal forma de se prevenir contra o novo coronavírus. pic.twitter.com/oRrA6dXavX — Turma da Mônica 🧼💦 (@TurmadaMonica) March 13, 2020

A psicóloga Renata Borja ainda reforça sobre a importância de passar a informação coerente com a ação. "Não adianta abordar o assunto se você mesmo não vai tomar uma precaução, você tem que dar o exemplo: chegamos da rua, vamos lavar as mãos? Colocamos a mão nessa superfície que pode estar contaminada, vamos lavar as mãos? São exemplos de atitudes que devem ser tomadas".

Outro ponto ideal é nunca contar mentiras para a criançada, e se não souber como responder alguma pergunta, sempre falar a verdade, que vai pesquisar sobre o assunto e responder a dúvida depois.

Pensando na transmissão, os pais devem ainda tomar cuidado ao chegar da rua e dar beijos ou abraçar as crianças.

Unicef orienta sobre abordagem do assunto com as crianças

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgou nessa terça-feira (17) orientações de como abordar o assunto com as crianças. Para o órgão, a educação pode estimular os estudantes a tornarem-se porta-voz para a prevenção e o controle da doença em casa, na escola e em sua comunidade, ao falar com outras pessoas sobre como prevenir a propagação do vírus.

