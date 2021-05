A falta de informação sobre o glaucoma ainda é um desafio no combate à doença, uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). A oftalmologista Daniela Faria, do Hospital de Olhos Hilton Rocha, em BH, alerta para a importância do diagnóstico. Veja o vídeo:

Até 21 de maio, interessados em agendar uma consulta gratuita na unidade de saúde podem entrar em contato pelo WhatsApp 31-99682-6292, das 8h às 16h. Não há restrições de idade. Todos os protocolos sanitários para barrar a transmissão da Covid-19 são seguidos à risca no hospital.

