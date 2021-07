Em meio à onda de frio, que já atinge cidades de várias regiões de Minas, que tal comer ou beber algo para esquentar o corpo? Sopas, caldos, chocolates quentes e fondues são opções. No entanto, o preparo requer atenção para não ganhar quilinhos indesejados ou acabar fazendo mal à saúde.

A especialista em Nutrição Clínica e professora do curso de Nutrição das Faculdades Kennedy, Ana Carolina Duarte, diz que as pessoas devem ficar atentas a detalhes no preparo dos alimentos, como a quantidade de azeite, óleo ou manteiga.

Os acompanhamentos de sopas e caldos também devem ser observados. O torresmo, por exemplo, deve ser evitado. Carnes magras devem ser a preferência.

Veja mais dicas:

Caldos

Priorizar os de legumes e de feijão. Temperar com alho, cebola e sal. Decorar com cheiro verde. Evitar bacon e torresmo.

Caldo de feijão deve ser priorizado

Sopas:

Priorizar legumes com baixo teor de carboidratos. Ex: abóbora, tomate, couve-flor, abobrinha, cenoura, repolho e couve. Evitar batata e macarrão. Para acompanhar: carnes magras (músculo, peito de frango ou lombo), ervilha ou feijão.

Sopa de lentilha é uma opção saudável

Chocolate quente

Utilizar leite desnatado e chocolate 50% ou mais. Açúcar ou adoçante podem ser evitados - ou usados com moderação. Para ficar cremoso, utilizar "a ponta de uma colher (sopa)" de amido de milho, evitando o creme de leite.

Prepare o chocolate quente com leite desnatado

Fondue

Preparar com frutas e optar por chocolate amargo para fazer a ganache.

Opte pelo preparo com frutas e chocolate amargo

Quentão

Não tem como fazer um quentão menos calórico sem descaracterizar a receita. O álcool é muito calórico e favorece o ganho de peso. Então, pode beber, mas com muita moderação.

Tome quentão em quantidade moderada

Salada quente

Levar legumes ao forno. Assados, ficam ótimos! Dentre as opções, palitos de cenoura, abobrinha, pimentões e cebola, temperados com pimenta do reino, limão, azeite e sal.

Coloque os legumes no forno

Cuidado com o exagero!

O inverno é uma época que favorece o aumento do peso porque o corpo requer mais calorias para se manter aquecido. Mas isso não justifica se alimentar mais do que o necessário. Uma boa dica é se manter hidratado:

“Quando tomamos a quantidade certa de água ao longo do dia, tendemos a controlar o apetite. Nesse inverno, mesmo não sentindo sede, a dica para controlar o apetite é beber bastante água”, aconselha a nutricionista Ana Carolina

(*) Especial para o Hoje em Dia

