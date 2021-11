A perda do olfato ganhou muito destaque no último ano por ser um sintoma característico da Covid-19. Voltar a sentir o gosto da comida preferida ou o cheiro de um perfume é o desejo de muitas pessoas que venceram a doença. E, para tratar essa sequela, especialistas têm usado a 'terapia do cheiro'.

O processo consiste em fazer com que os pacientes acessem a memória olfativa com cheiros já conhecidos, a fim de estimulá-los e recuperá-los. Segundo a fonoaudióloga e membro da Associação Internacional de Especialistas em Processamento Auditivo (IGAPS) Najlla Lopes de Oliveira e o Otorrinolaringologista especialista em Rinologia pelo Hospital Santa Casa de BH José Márcio Barcelos, o método é simples e barato, podendo ser feito em casa mesmo.

Basta separar quatro odores como café, cravo, canela, hortelã e manjericão, e cheirar cada um deles por cerca de 20 segundos, dando um intervalo de 10-15 segundos entre eles.

É necessário repetir esse processo duas vezes ao dia, por um período mínimo de três meses. Mas vale lembrar que nesse método nada que possa agredir o nariz deve ser usado, como álcool, acetona ou gasolina, pois o quadro pode, inclusive, piorar.

A recuperação do paladar ainda anda junto com a do olfato. Fazendo os exercícios de estímulo, é possível obter benefício duplo.

Riscos

A perda dos sentidos pode causar riscos graves para o bem-estar. Quando a função do olfato está prejudicada, certos sinais importantes como o cheiro de gás ou de fumaça, por exemplo, podem passar despercebidos e ocasionar acidentes domésticos.

Perceber quando o corpo está com mau cheiro, ou quando você precisa lavar determinadas peças de roupa também é uma das consequências que podem atrapalhar interações sociais e acarretar problemas de higiene pessoal.

Além disso, o sinal de que um alimento não está próprio para o consumo também pode ser percebido só pelo olfato. E, quando isso não é possível, uma pessoa pode acabar consumindo comida estragada, colocando a si mesma e a família em risco.

