Das prateleiras à mesa, é válido todo o cuidado para evitar a propagação do novo coronavírus. Conforme o Ministério da Saúde e as sociedades de infectologia, os alimentos in natura e também os industrializados devem ser higienizados.

A pasta indica a utilização de solução com água sanitária para a desinfecção de frutas, legumes e verduras, bem como para as embalagens de biscoito, pães, grãos, etc. Para essas últimas, também vale a limpeza com água e sabão, limpador de uso geral, e o álcool 70% - líquido ou em gel.

- Higienize alimentos, como verduras e frutas, em solução de água sanitária diluída, por 15 minutos, e depois enxágue com bastante água corrente

- Higienize com álcool 70% (líquido ou gel) todas as embalagens que serão armazenadas (produtos comestíveis ou não), lave com água e sabão, ou utilize a mesma solução de água sanitária

- O Ministério da Saúde orienta que as sacolas sejam descartadas, mas sociedades de infectologia dizem que as retornáveis pode ser desinfectadas

- Passe álcool 70% em torneiras, maçanetas das portas, chaves de casa e do carro, e no celular

