A prefeitura de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou que, a partir deste sábado (6), segue as regras da Onda Vermelha do programa Minas Consciente, do Governo de Minas, com regras mais duras contra a Covid-19.

De acordo com o comunicado da prefeitura, nesta fase, os estabelecimentos comerciais devem cumprir protocolos mais rigorosos. "Como, por exemplo, controle de fluxo na entrada, limite de 10 metros quadrados por pessoa dentro dos estabelecimentos, controle de filas internas e externas, entre outros. Vale ressaltar que o uso de máscara continua sendo obrigatório em todo território nacional e eventos que gerem aglomerações estão proibidos".

Ainda de acordo com o município, durante a reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, na última sexta-feira (5), foram avaliados os indicadores epidemiológicos e assistenciais e o aumento dos casos, além da constatação de variantes da doença.

“Agora, mais do que nunca, precisamos da colaboração de todos. Temos nos esforçado ao máximo para garantir insumos, medicamentos, profissionais, enfim, tudo aquilo necessário para atendimento. Porém, se cada um não fizer a sua parte, não conseguiremos frear a transmissão do vírus. Mais uma vez pedimos: conscientizem e colaborem”, disse o prefeito Wander Borges.

Segundo o último boletim epidemiológico da cidade, da quinta-feira (4), o município confirmou 3.056 casos da doença, com 98 mortes.