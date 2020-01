Cerca de 500 pessoas ficaram desalojadas em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (24). As famílias de cinco bairros tiveram de deixar suas casas após o transbordamento do rio das Velhas.

De acordo com a Prefeitura de Sabará, as vítimas da chuva intensa que cai sobre a Grande BH desde quinta-feira (23) estão sendo abrigadas no Ginásio Siderúrgica. Arrecadação de colchões, agasalhos, água e materiais de higiene está sendo feita na Escola Estadual Zoroastro Viana Passos, na Praça Melo Viana.

Veja publicação da prefeitura sobre a arrecadação de doações:

A chuva intensa provocou alagamentos e danos em várias outras cidades mineiras nesta sexta-feira, como Mário Campos, Rio Acima, Itabirito e Barão de Cocais.

. Em Mário Campos, na Grande BH, o transbordamento dos rios Sarzedo e Paraopeba provocou inundações em ruas e avenidas. A rua Campo Belo foi interditada após quedas de árvores e postes. Um ponto de apoio da prefeitura para pessoas afetadas pela chuva foi montado na Escola Municipal Tarcísio Campos.

A Prefeitura de Rio Acima, também na Grande BH, recomendou a todos os moradores das regiões às margens do rio das Velhas que deixassem suas casas imediatamente. Os moradores desalojados estão sendo orientados a seguir até a Escola Municipal Esmeralda Aleixo.

Cinco pontos de Itabirito, na região Central do Estado, estão interditados. A chuva provocou alagamentos em vários pontos da cidade e a Defesa Civil recomenda que a população não passe pelos endereços indicados:

Em Barão de Cocais, na região Central do Estado, 24 pessoas tiveram de ser retiradas de suas casas. Elas foram encaminhadas à escola Nossa Senhora do Rosário. A Defesa Civil também se encaminhou até o bairro São Benedito para a retirada de moradores em área de risco. Veja as ações da prefeitura: