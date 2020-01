As chuvas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) têm provocado estragos e prejuízos para muita gente que teve as casas invadidas pelas águas. Diversas entidades estão se mobilizando para arrecadar donativos, como colchões, cobertores, roupas de camas, toalhas e itens de vestuários, além de alimentos e água.

O Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas) lançou campanha de arrecadação na quinta-feira (23). Até então, eram atendidos pedidos pontuais, de acordo com as necessidades dos municípios. Mas, com o agravamento da situação após as tempestades, foi iniciada uma nova ação.

“Iniciamos a campanha na tarde da quinta-feira pelas redes sociais e esperamos um aumento das doações. Para isso, estaremos funcionando no sábado e também no domingo das 8h às 12h”, explica a técnica social Sarah Prado.

Para contribuir, basta entregar os materiais na sede da entidade, na avenida Cristóvão Colombo, 683, próximo ao Palácio da Liberdade, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de BH.

A Cruz Vermelha também lançou uma ação na quarta-feira (22). O volume dos donativos, porém, está abaixo da demanda. “As doações estão chegando, mas não têm sido suficientes para atender as regiões afetadas. Enviamos há pouco um caminhão para auxiliar as vítimas de Raposos (Grande BH). Ainda não sabemos qual é a necessidade por lá, mas acreditamos que a demanda será maior. Por isso, vamos reforçar nossa campanha”, diz o voluntário Artênius Daniel.

A Cruz Vermelha tem focado em alimentos não perecíveis, colchões e produtos de limpeza e de higiene. Para colaborar, é preciso encaminhar os materiais para a sede da Cruz Vermelha em BH, na Alameda Ezequiel Dias, 427, no bairro Santa Efigênia, em frente ao Parque Municipal.

Roupas Íntimas

Muitos desabrigados perderam tudo, inclusive as roupas íntimas. Para essas doações, no entanto, as pessoas devem levar apenas vestuários novos.

Serviço

O que doar

Água potável

Alimentos não perecíveis

Colchões

Cobertores

Roupas de camas

Toalhas

Ítens de vestuários

Roupas íntimas (novas)

Onde doar

Servas

Avenida Cristóvão Colombo, 683 (próximo ao Palácio da Liberdade), no bairro Funcionários

Cruz Vermelha em BH

Alameda Ezequiel Dias, 427, no bairro Santa Efigênia, em frente ao Parque Municipal