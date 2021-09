Uma operação especial de trânsito será realizada no entorno do Mineirão em virtude da partida entre Atlético e Palmeiras, nesta terça-feira (28), pela Copa Libertadores. De acordo com a BHTrans, as ações começam a partir das 16h30.

Toda a ação será acompanhada também pela Guarda Municipal e Polícia Militar. De acordo com a Prefeitura de BH, faixas de pano serão instaladas para orientar os motoristas. Os órgãos de segurança vão monitorar o trânsito, e a recomendação da BHTrans é de atenção redrobrada e respeito às sinalizações.

Trânsito

Ainda de acordo com a PBH, todas as vias de acesso ao Mineirão serão bloqueadas. Apenas moradores e torcedores com ingresso poderão acessar as redondezas do estádio.

Veja onde serão feitos os bloqueios:

Avenida Presidente Carlos Luz com av. Alfredo Camarate

Avenida Otacílio Negrão de Lima com av. Cel. Oscar Paschoal

Alameda das Palmeiras com Av. Cel. José Dias Bicalho

Avenida Antônio Abrahão Caram com alameda das Acácias

Com as interdições, todo o trânsito no entorno do estádio será desviado. A prefeitura informou que as linhas de ônibus serão desviadas e os pontos de embarque e desembarque desativados.

O ponto mais próximo do estádio para desembarque será na avenida Chafir Ferreira, 611, no bairro São Luiz.

Mapa divulgado pela PBH com os desvios no trânsito para o jogo no Mineirão Mapa divulgado pela PBH com os desvios no trânsito para o jogo no Mineirão

Leia mais:

Público de 47 anos recebe 2ª dose contra a Covid nesta terça em BH; veja calendário da semana

Coronavírus já matou 137 crianças e adolescentes em Minas