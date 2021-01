O início das aulas da rede privada de ensino está previsto para a próxima segunda-feira (1) em todo o Estado, mas ainda é grande a incerteza em relação ao formato.

O modelo presencial foi interrompido em março de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. As aulas passaram a ser no sistema remoto, com professores e alunos em casa, on line.

No dia 14 de janeiro, as escolas particulares lançaram um manifesto pedindo o retorno das aulas presenciais, alegando que os impactos pedagógico e emocional são enormes tanto para os professores como para os alunos.

A presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro-MG), Valéria Morato, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre como será o retorno às aulas em 2021, nesta segunda-feira (25), às 16h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.