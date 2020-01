A substância química dietilenoglicol (DEG), encontrada no sangue de pelo menos dois dos oito homens hospitalizados em Minas, e também presente em lotes da cerveja Belorizontina recolhidos nas casas dos pacientes, não poderia estar na composição da bebida. O DEG é altamente tóxico e não pode ser consumido ou usado como aditivo alimentício.

Quem explica é Bruno Gonçalves Botelho, professor de Química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). De acordo com o especialista, a substância tem um uso industrial muito comum em fábricas que precisam refrigerar máquinas durante o processo de produção. Outro exemplo é o uso em radiadores automotivos: o chamado líquido de arrefecimento, como o nome diz, resfria o funcionamento do motor.

Em cervejarias, o fluido, composto por água e DEG, circula pela parede externa do tanque de fermentação, resfriando o conteúdo interno. Isso é necessário porque a temperatura da cerveja durante a fermentação tem que ser mantida baixa, entre 8 e 10 graus. "Ou seja, é um uso indireto. Em nenhuma etapa, o DEG é misturado ao alimento pois ele é considerado tóxico. Ele não tem função saborizadora, espessante ou adoçante. Ele não é regularizado como aditivo", explicou.

A molécula de dietilenoglicol é vendida por indústrias já sintetizada. Além de baixar a temperatura de superfícies, o DEG serve como anticongelante. A água, por exemplo, congela a 0 graus. "Se eu misturo DEG com água, eu consigo fazer com que esse líquido permaneça nesse estado físico em temperaturas mais baixas, tornando o processo de refrigeração mais eficiente", afirmou.

Líquido caro e substituível

Para o presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), Carlo Lapolli, o aparecimento do dietilenoglicol dentro das garrafas é um mistério, já que a maioria das produtoras artesanais de cerveja não utiliza o produto em sua cadeia produtiva. "O dietilenoglicol pode ser usado nas serpentinas do lado de fora do tanque da cerveja como anticongelante, mas por ser um produto caro e substituível por álcool etílico puro, as pequenas produtoras geralmente optam por não usar", explica.

Segundo ele, um eventual vazamento nessas serpentinas é facilmente percebido e, se contaminasse a quantidade de bebida que fica nos tanques, dificilmente seria em quantidade suficiente para causar as consequências vistas.

(Com Daniele Franco)

