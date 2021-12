Quem for às compras em Belo Horizonte no fim de ano deve ficar atento ao funcionamento do comércio. Com exceção das padarias e farmácias, as lojas da capital não podem abrir nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Nas demais datas, o comércio está livre para funcionar, inclusive no domingo seguinte ao Natal. A Feira de Artesanato da Afonso Pena também funcionará no dia 26, até as 15h, conforme liberação da Prefeitura.

A exceção é o domingo pós Confraternização Universal, para lojas da chamada "linha branca", como de calçados, roupas e acessórios e de eletrodomésticos.

De acordo com o Sindicato dos Comerciários de BH e Região, foi realizado um acordo com o Sindilojas da capital para que os trabalhadores desse setor descansassem no dia 2 de janeiro e trabalhassem no feriado de 21 de abril do ano que vem, que ocorrerá numa quinta-feira.

"Essa medida não vale para as padarias e para as lojas de materiais de construção", explica Everton Ataíde, secretário-geral do sindicato.

Supermercados

A Associação Mineira de Supermercados (Amis) emitiu um comunicado informando que nos próximos sábados, feriados de Natal e Confraternização Universal, os supermercados de BH não poderão funcionar.

A decisão faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos comerciários. Essa informação foi confirmada por Everton Ataíde, que faz questão de reforçar que apenas as padarias estão fora da CCT.

Portanto, quem precisar de algum produto de última hora nas festas de final de ano, pode contar com as panificadoras, que possuem autorização especial para funcionarem nos domingos e feriados.

"Não há nenhuma proibição. Funcionam de acordo com decreto municipal. Vale lembrar que a decisão de abrir depende de cada padaria", diz Amanda Batista, assessoria jurídica da Associação Mineira da Indústria da Panificação (Amipão).

Quem também pode abrir nos domingos e feriados, inclusive 25 de dezembro e 1º de janeiro, são as farmácias e drogarias. Elas são amparadas pela Portaria 604, de 18 de junho de 2019, do MInistério da Economia.

