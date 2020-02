Para aproveitar o Carnaval com saúde e bem-estar é preciso tomar alguns cuidados básicos, como beber água com frequência, usar roupas frescas e não esquecer o protetor solar. Segundo especialistas, também é importante manter uma alimentação leve e beber com moderação. Para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, é indispensável o uso de preservativo.

Mas, se depois de tomar todos esses cuidados você precisar de atendimento médico, a Prefeitura de Belo Horizonte vai ampliar os serviços de saúde, com a abertura de três Postos Médicos Avançados (PMAs), que farão atendimentos a casos de intoxicação, desidratação, hipoglicemia, mal súbito, pequenos traumas, entre outros.

Segundo a PBH, essas unidades funcionarão em locais com maior concentração de pessoas, como a Praça da Estação. Ao todo, serão 36 leitos, sendo 30 para observação e seis para emergência, e 280 profissionais de plantão.

Além dos Postos Médicos, as nove UPAs vão funcionar todos os dias, durante 24 horas. E, na segunda-feira (24), todos os 152 Centros de Saúde estarão abertos para atender a casos agudos, como febre, vômitos, dores, curativos, aplicação de vacinas e também dispensação de medicamentos.

A população contará ainda com o funcionamento 24 horas das 27 ambulâncias do SAMU e ainda foram contratadas ambulâncias de serviço terceirizado pela Belotur.

Endereços e horários:

Posto Médico Avançado (PMA)

Praça Rui Barbosa, 50 - Centro

21 a 25/2

24h

Avenida Afonso Pena, 2336 - Funcionários

22 a 25/ 02

10 às 22h

Rua Estrela do Sul, 156 - Santa Tereza

22, 24 e 25/02

10 às 22h

