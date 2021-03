Na tentativa de frear o avanço da Covid-19 em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil determinou mudanças no funcionamento da cidade em diversas frentes. Há uma semana, mais um “lockdown” foi iniciado na cidade, que passou a permitir apenas as atividades consideradas essenciais. Hoje, porém, novas e mais duras medidas entram em vigor.

Nos bares e restaurantes, onde antes os clientes retirar a comida no local, agora só será permitido o delivery. As portas dos estabelecimentos precisam ficar fechadas durante o expediente. Lojas de conveniência, em postos de gasolina, só poderão atender de segunda a sexta, até às 18h. Carros de lanches nas ruas foram vetados.

Além disso, a prefeitura determinou que o comércio varejista da construção civil não será mais considerado essencial. Cursos de idiomas e de artes também não têm autorização para receber os alunos. Ainda conforme a PBH, nada de cultos em templos religiosos.

Para que as medidas sejam cumpridas, Kalil afirmou que ações de fiscalização nas ruas de BH serão “implacáveis”. Equipes volantes integradas – compostas por fiscais, agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar - vão circular pelas vias. A PM também intensificará as ações durante blitze.

No sábado, entrou em vigor a medida que proíbe a utilização de praças e pistas de caminhadas. Todas as novas determinações valerão por tempo indeterminado.

Futuras mudanças

Kalil anunciou, ainda, que a prefeitura irá mirar ações de fiscalização em prédios comerciais para coibir o funcionamento de escritórios e outras atividades neste momento que é considerado o mais crítico da pandemia na capital. Será feito um estudo, que deve ser apresentado em até 10 dias. O objetivo é aliviar o fluxo de passageiros no transporte municipal.

Análise

Na semana passada, um vídeo do infectologista Unaí Tupinambás, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid, chamou a atenção da população. O especialista disse uma “crise funerária” ainda poderá ocorrer, diante do avanço do novo coronavírus.

“Belo Horizonte, mesmo com o preparo que tivemos, pode colapsar”, disse. Segundo ele, diversas cidades do Estado já dobraram a quantidade de sepultamentos diários. “A projeção, em meados de abril, é que tenhamos três mil mortes por dia. E vai ficar nesse platô por um tempo”, afirmou o especialista.

O médico ainda destacou que o sufoco no sistema de saúde tende a desencadear uma queda na qualidade de assistência aos pacientes, aumentando a mortalidade da doença.

O que não pode mais funcionar a partir desta segunda:

- Cultos e missas em templos religiosos;

- Comércio varejista da construção civil

- Atividades educacionais (línguas, dança, arte)

- Carros de lanches nas ruas;

Além disso:

- Restaurantes só por delivery (proibido entrega no local)

- Lojas de conveniência só de segunda a sexta, até 18h;

O que pode funcionar:

- Serviços de saúde, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais, óticas;

- Supermercados, hipermercados, padarias, sacolões, mercearias, hortifrutigranjeiros, armazéns, açougues;

- Postos de combustível para veículos automotores;

- Agências bancárias;

- Casas lotéricas;

- Agências de correios e telégrafos;

- Bancas de jornal e revista;

- Unidades de Atendimento Integrado do Estado de Minas Gerais

Confira os horários