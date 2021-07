Belo-horizontinos de 61 anos podem completar o esquema vacinal da AstraZeneca nesta quinta-feira (15). As pessoas convocadas devem se vacinar exclusivamente nos locais listados para cada grupo. Caso contrário, não será realizada a aplicação.

Para receber a segunda dose do imunizante produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os idosos devem apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência, documento de identidade e CPF.

Além disso, a pessoa não pode ter tomado qualquer vacina nas últimas duas semanas nem ter testado positivo para o coronavírus nos últimos 30 dias.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação é das 7h30 às 16h30, para postos fixos e extras, e das 8h às 16h30 no drive-thru. Os locais de imunização da estão disponíveis no portal da PBH (clique aqui).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) avisa que os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente. Por isso, os usuários devem ficar atentos e sempre checar os endereços de se deslocar.

Programação

Nesta sexta-feira (16), é a vez dos moradores de 41 anos receberem a proteção contra a doença. As orientações são as mesmas do grupo dos idosos, com exceção da necessidade de apresentar o cartão de vacina.

No sábado (17), receberão o reforço do imunizante aqueles com 60 anos. O atendimento nesse dia se encerra mais cedo, às 14h.

Veja a programação completa da semana:

- Quinta-feira (15): segunda dose para idosos de 61 anos

- Sexta-feira (16): pessoas de 41 anos, completos até dia 31 de julho

- Sábado (17): segunda dose para idosos de 60 anos

