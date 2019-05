Uma coach, uma funcionária de escolas, a dona de uma lanchonete e o pai do pastor. Estas são as quatro vítimas do massacre cometido na noite de terça-feira (21) por um militar reformado da Aeronáutica em Paracatu, na região Noroeste de Minas Gerais.

Rudson Aragão Guimarães, de 39 anos, começou sua saga criminosa na casa da própria mãe, no bairro Bela Vista, onde usou um canivete para esfaquear a ex-companheira no pescoço. Depois disso, portando uma garrucha calibre 36, ele invadiu a igreja Batista Shalon, ao lado do imóvel onde estava, e atirou em outras três pessoas antes de ser baleado e preso por policiais que passavam pela região e escutaram os disparos.

Em entrevista ao Hoje em Dia, o tenente-coronel Luís Magalhães contou que o militar apresentava fala desconexa no momento do ataque. "Disse que tinha acabado de retornar do inferno para matar o pastor”, contou. Ele contou ainda que testemunhas disseram à corporação que o militar reformado estava insatisfeito por ter sido afastado da igreja.

“Ele foi afastado. Desempenhava questões administrativas e parece que não aceitou muito bem isso”, contou o militar. O motivo para o afastamento seria um possível envolvimento com drogas, além de ocorrências de surtos psiquiátricos, revelou o tenente-coronel. Rudson Aragão tem uma passagem pela polícia por tráfico de drogas. O registro, entretanto, foi realizado “há mais de dez anos”, disse Magalhães.

As vítimas



Heloísa foi a primeira a ser morta no massacre Heloísa foi a primeira a ser morta no massacre

Heloísa Vieira de Andrade, 59 anos

A ex-namorada de Rudson foi a primeira a ser assassinada, após ser golpeada por um canivete no pescoço. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento. A mulher trabalhava como coaching, oferecendo treinamentos e palestras para empresas. Segundo a irmã e a mãe do atirador, eles mantinham um relacionamento conturbado, de indas e vindas.



Marilene estava dentro da igreja no momento do ataque Marilene estava dentro da igreja no momento do ataque

Marilene Martinho de Melo Neto, de 52 anos

Trabalhava como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Coraci Meireles e na Creche Domingas de Oliveira, ambas em Paracatu. Nas unidades educacionais, Marilene também auxiliava na cantina. Ela, que era membro da igreja Batista Shalom, deixa filhos e um neto.



O idoso era pai do pastor da igreja, que era o alvo principal do atirador O idoso era pai do pastor da igreja, que era o alvo principal do atirador

Antônio Rama, 67 anos

O aposentado era membro da igreja e pai do pastor Evandro Rama, que celebrava o culto na hora do atentado. Conforme a PM, o militar reformado entrou no templo atrás do filho da vítima, que acabou fugindo ao perceber o que acontecia. Como não encontrou o pastor, o suspeito acabou atirando no idoso, que não resistiu ao ferimento.



Rosângela Albernaz, 50 anos



Mãe de duas filhas, a fiel estava no culto na hora do ataque acompanhada do marido, que conseguiu fugir. Ela é dona de uma lanchonete que fica bem próximo da igreja.



Leia mais:

Novo vídeo mostra militar reformado atirando dentro de igreja de Paracatu; assista

'Voltei do inferno para matar o pastor', disse atirador que invadiu igreja em Paracatu

Em rede social, autor de massacre em igreja de Paracatu falava de Deus e amor às mulheres

Vídeo mostra atirador invadindo igreja antes de matar fiéis em Paracatu; assista