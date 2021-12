O salário mínimo em 2022 pode chegar a R$ 1.210. O número representa um aumento de R$ 110 em relação ao valor em vigor, que é de R$ 1.100. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira (20) pelo relator-geral e deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), durante a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa), na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso. O Ploa estabelece as metas de gastos do Governo Federal para o próximo ano.

O parecer final do relator-geral estava previsto para ser analisado nesta segunda-feira na CMO. No entanto, a sessão foi suspensa e deve ser retomada nesta terça-feira (21). Após a apreciação, o relatório será votado por deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional.

Como a tramitação da proposta se deu em meio a mudanças no cenário econômico, com aumento nas projeções de inflação e retomada do crescimento, valor do salário mínimo em R$ 1.210 é R$ 41,44 maior do que os R$ 1.169 estimados pelo Governo Federal no texto original do Orçamento de 2022, apresentado em agosto. Segundo Hugo Leal, a nova estimativa se deve à disparada da inflação nos últimos meses.

A previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que serve de base para a correção anual do salário mínimo, passou de 8,4% no acumulado de 12 meses medido em agosto, para 10,04% na medição de novembro. O cálculo exato da correção do ganho básico do trabalhador, entretanto, só será realmente conhecido no início de janeiro, quando for divulgada a taxa do INPC relativa a 2021.

(*) Com informações da Agência Brasil.

Leia também:

Metroviários decidem paralisar as atividades a partir de quinta-feira em BH

Ceia de Natal em BH este ano tem itens até 230% mais caros; confira pesquisa