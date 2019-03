Considerada a maior feira de intercâmbio da América Latina, o Salão do Estudante chega a Belo Horizonte neste domingo (24), das 14h às 18h30, no Hotel Mercure (av. do Contorno, 7315, Lourdes), região Centro-Sul da capital. O evento traz oportunidades de estudos em diversos países do mundo.

De acordo com os organizadores, são mais de 300 expositores, com variedades de cursos no exterior e empresas de intercâmbio do Brasil, que podem auxiliar quem procura uma faculdade internacional ou um curso de inglês no exterior.

O salão está em sua 24ª edição. Neste ano, tem como país de honra os Estados Unidos. Há, ainda, oportunidades de estudos em países como África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, China, Colômbia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suíça e Suécia.

Brasileiros preferem EUA

Para os brasileiros, os Estados Unidos ainda estão no topo de procura. No ano passado, o número de estudantes que procuraram o ensino superior subiu para 14.620, um crescimento de 11,7% em relação a 2017, tornando o Brasil o décimo país que mais envia alunos para o país. Já na busca por cursos de inglês de curta duração, o Brasil ocupa a 5ª colocação. Os dados são do relatório Open Doors de 2018.

Nos Estados Unidos, cerca de 4.700 universidades e faculdades oferecem cursos de graduação e aproximadamente 1.700 universidades cursos de pós graduação.

De acordo com os organizadores, instituições de cerca de 20 estados oferecerão diversos tipos de programas de ensino aos alunos brasileiros, desde o ensino médio - o high-school - até a graduação, passando pelo acampamento de verão e pós-graduação, de todos as partes do país.

Cursos em áreas como administração, economia, relações públicas, cinema, computação, negócios, medicina, direito, artes performáticas, design, relações públicas, além de diversas outras, serão oferecidas pelas instituições presentes no evento.

Ranking dos países

Em seguida, os brasileiros procuram o Canadá (que teve uma queda de 2017 para 2018), seguido por Portugal, que passou de quinto para terceiro colocado em um ano, deixando países como Austrália e Reino Unido para trás.

Por fim, a Austrália figura em quarto e a Irlanda em quinto na lista e os dois se destacam pelo fato de aceitarem programas de trabalho e estudo, mas há uma diferença: enquanto na Irlanda a pessoa pode trabalhar durante um curso de idioma, a Austrália determina que apenas aqueles matriculados em graduação e pós-graduação têm permissão para trabalhar.

No quesito línguas, o inglês ainda é o mais procurado, seguido pelo espanhol e francês. Durante o ano, foi possível perceber uma concorrência entre italiano e alemão pelo quarto lugar.

Mais informações podem ser obtidas no site do evento.

Serviço - Salão do Estudante em BH

Data: 24 de março

Horário: 14h às 18h30

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315, Lourdes - Belo Horizonte

