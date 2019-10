A semana das crianças chega ao fim e, para quem não viajou, a programação deste fim de semana traz atrações gratuitas para curtir em Belo Horizonte. O cenário musical domina os destaques com apresentações dos blocos de samba Juventude Bronzeada, Duro, Caranguejo, Pata de Leão e Magalhães. Reggae e jazz também têm um lugar especial na agenda.



Agora, para quem prefere atividades ao ar livre, as opções são aulas de yoga, meditação, atos circenses e brincadeiras. Confira a programação:

BH É da Gente, que reúne lazer, esportes e oficinas, é uma das atrações do fim de semana



Sábado: