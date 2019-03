Foram definidas no fim da tarde desta terça-feira (26) as datas dos próximos simulados de rompimento de barragem em Minas Gerais. De acordo com o tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador da Defesa Civil Estadual, na sexta-feira (29) será a vez dos moradores de Santa Bárbara, na região Central, passarem pelo treinamento às 15h. Já na quarta-feira da semana que vem, dia 3 de abril, será a vez da simulação acontecer, também às 15h, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na mesma região.

"Será tudo nos mesmos moldes do simulado aqui em Barão de Cocais. Já enviamos a solicitação para os prefeitos decretarem o feriado. Na parte da manhã faremos as reuniões explicando como funcionará a simulação e, na parte da tarde, o treinamento em si", explicou o tenente-coronel.

Na segunda-feira (25), cerca de 3.600 moradores de Barão de Cocais participaram do simulado, que tirou todos da zona da mancha de inundação em 32 minutos. O tempo previsto para os rejeitos atingirem a cidade é de 1h12, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Ao todo, 652 pessoas trabalharam diretamente no simulado dessa segunda, que envolveu ainda 24 viaturas da PM e oito do Corpo de Bombeiros, 10 ambulâncias, duas aeronaves, 21 profissionais de psicologia e 14 de veterinária e de biologia. A MG-129 precisou ficar interditada para que nenhum veículo entrasse na cidade.

Ainda durante o simulado, 26 pessoas acabaram precisando de atendimento médico nos pontos de encontro definidos no simulado. Ao longo da atividade, três pessoas ainda precisaram ser encaminhadas para hospitais, uma por hipoglicemia, outra por mal súbito e uma terceira por queda de motocicleta.

